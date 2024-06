Vídeo da coletiva de imprensa do UFC 303

Na coletiva de imprensa do UFC 303, as principais estrelas do evento, junto com o presidente do UFC, Dana White, responderão perguntas da mídia na noite de quinta-feira.

O campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira, o ex-campeão Jiri Prochazka, juntamente com os competidores do evento principal Diego Lopes e Brian Ortega são esperados.

Além disso, os lutadores do card principal Anthony Smith, Roman Dolidze, Mayra Bueno Silva, Ian Machado Garry e Michael Page estão todos programados para participar da imprensa pré-luta.

A coletiva de imprensa do UFC 303 está prevista para começar às 18h horário do leste dos EUA.