Vídeo da pesagem do UFC Arábia Saudita

Na pesagem oficial do UFC Arábia Saudita, todos os 22 lutadores do card de sábado subirão na balança na manhã de sexta-feira, em Riad. O MMA Fighting tem transmissão ao vivo da pesagem oficial, cortesia do MMA Crazy.

Na luta principal, o ex-campeão dos médios Robert Whittaker enfrenta Ikram Aliskerov, que substitui Khamzat Chimaev em pouco tempo. Ambos os lutadores precisam atingir 186 libras, limite máximo para uma luta sem título.

Assista aos destaques da pesagem do evento principal abaixo.

Whittaker venceu duas de suas últimas três lutas desde que perdeu uma revanche importante para Israel Adesanya. Atualmente classificado em 4º lugar no peso médio, “The Reaper” vislumbra outra oportunidade de campeonato com uma vitória sobre Aliskerov após marcar um aceno de decisão sobre Paulo Costa em sua partida mais recente.

Aliskerov impressionou em suas duas primeiras lutas no UFC, terminando as duas lutas em menos de meio round. Ele venceu sete lutas consecutivas e emergiu como um candidato azarão até 185 libras. O destaque russo iria disputar a co-luta principal do UFC Vegas 93 no último final de semana, mas foi chamado para substituir Chimaev, que estava doente, com uma semana de antecedência.

Na co-luta principal da noite, os pesos pesados ​​Sergei Pavlovich e Alexander Volkov se enfrentam.

A pesagem de sexta-feira está prevista para começar às 2h ET.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Arábia Saudita.

Cartão principal (ABC, ESPN +, 15h ET)

Robert Whittaker (186) x Ikram Aliskerov (184)

Sergei Pavlovich x Alexander Volkov

Kelvin Gastelum (184,5) x Daniel Rodriguez (184)

Shara Magomedov vs. Antonio Trocoli (185,5)

Johnny Walker (206) vs. Volkan Oezdemir (206)

Cartão preliminar (ESPN, ESPN +, 12h ET)

Nasrat Haqparast (156) vs. Jared Gordon (156)

Muhammad Naimov (145,5) x Felipe Lima (145,5)

Rinat Fakhretdinov (170,5) vs. Nicholas Dalby (171)

Kyung Ho Kang (136) vs. Muin Gafurov (136)

Magomed Gadzhiyasulov (205) vs. Brendson Ribeiro (205)

Xiao Long (136) vs.