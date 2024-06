Vídeo mostra o flerte no set de Kim Zolciak e Chet Hanks

Kim Zolciak encontrou para si uma fuga sedutora de todas as suas lutas conjugais… nos braços de um Chet Hanks e agora há uma prova em vídeo de sua conexão.

A MTV lançou o primeiro teaser na sexta-feira de “Surreal Life: Villa of Secrets” e nele a ex-personalidade do Bravo e Tom Hanks ‘filho foram filmados compartilhando um momento quente.

Confira … Chet elogiou a boa aparência de Kim, aplaudindo o ex-aluno de ‘Real Housewives of Atlanta’ como um “MILF”.

Lembre-se, o TMZ divulgou a história em outubro… como várias fontes ligadas ao programa disseram Kim e Chet seriamente se deu bem durante as filmagens em Medellín.

Embora a produção tenha durado apenas 2 semanas, fomos informados de que os colegas de elenco definitivamente tinham uma conexão… com seu comportamento sedutor possivelmente se transformando em sentimentos reais no final da viagem.

O flerte ocorreu em meio à separação de Kim do marido Kroy Biermanncom quem ela ainda é casada … embora a batalha do divórcio tenha sido seriamente complicada.