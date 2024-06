WNBA Commissioner’s Cup: O Lynx vencerá ou o Liberty repetirá?

Um trouxe de volta todos os seus principais atores. O outro trouxe peças-chave. Os resultados levaram ambos à final da WNBA Commissioner’s Cup de 2024.

O New York Liberty, com todos de volta do vice-campeonato da WNBA na temporada passada, recebe o Minnesota Lynx na terça-feira em Nova York (20h horário do leste, Prime Video). Devido a um conflito com o draft da NBA na casa normal do Liberty, o Barclays Center, no Brooklyn, o jogo será disputado na UBS Arena, cerca de 32 quilômetros a leste de Long Island. Os Liberty são os atuais campeões da Cup, derrotando os Las Vegas Aces fora de casa na final do ano passado.

Nova York (15-3) e Minnesota (13-3) estão no topo da classificação da WNBA, junto com o Connecticut Sun (13-3), e estão perto do topo da WNBA na maioria das categorias estatísticas. Estão entre as duas primeiras em porcentagem geral de field goal, porcentagem de 3 pontos e cestas de 3 pontos por jogo. Mas ambos os times também são bons defensivamente, então terça-feira deve ser um confronto de pontos fortes contra pontos fortes.

“Ambos os times valorizam isso, é assim que os times são construídos”, disse a técnica do Minnesota, Cheryl Reeve, sobre o arremesso de 3 pontos. “Nosso [3-point defense] é o melhor dos últimos anos, então esperamos que isso seja verdade na terça-feira. E que aproveitemos as oportunidades que temos a partir do 3. Pode ser o que decide o jogo: a nossa capacidade de fazer 3s e defender os 3.”

Reeve e Sandy Brondello, de Nova York, também são treinadores das equipes olímpicas de basquete feminino dos EUA e da Austrália, respectivamente. E também haverá vários atletas olímpicos na quadra, incluindo Napheesa Collier, de Minnesota, e Breanna Stewart e Sabrina Ionescu, de Nova York, pela seleção dos EUA.

O Lynx ganhou quatro campeonatos WNBA (2011, ’13, ’15, ’17), mas esta é sua primeira aparição na final da Commissioner’s Cup, que começou em 2021. O Liberty, uma franquia original da WNBA, ainda está buscando seu indescritível primeiro título da WNBA, então conseguir o troféu da Commissioner’s Cup na temporada passada significou muito para a franquia.

Minnesota venceu o primeiro encontro da temporada entre essas equipes por 84-67 em Minneapolis em 25 de maio. O jogo e as estatísticas de terça-feira não contam para a temporada regular mas com $ 500.000 em prêmios em dinheiro e um troféu em jogo o Lynx e O Liberty tem muito pelo que jogar. O que esperamos do jogo?

Minnesota ou Nova York tiveram o melhor início de temporada?

Pelton: Embora Connecticut também tenha apenas três derrotas, Minnesota (mais 10,7) e Nova York (mais 9,7) foram os dois melhores times da WNBA por diferença de pontos. De acordo com o Basketball Power Index da ESPN, o Liberty enfrentou um calendário um pouco mais difícil. O Lynx se beneficiou de jogar 10 de seus 16 jogos em casa, incluindo a vitória no único confronto direto até o momento. Minnesota também aproveitou que os adversários acertaram apenas 27% em 3, a pior marca da liga. Portanto, embora o Lynx tenha melhorado dramaticamente na defesa, manter a melhor defesa da WNBA pode ser um desafio. Com base nesses fatores, direi Nova York.

Voepel: No papel, o elenco do Liberty se destaca mais com dois ex-MVPs em Stewart e Jonquel Jones, além de duas escolhas nº 1 do draft em Stewart e Ionescu. Todos os três jogaram bem no início da temporada. Mas qual time foi o início mais impressionante?

Minnesota, em parte porque a maioria dos observadores não previu que jogariam tão bem juntos tão cedo. Collier foi uma escolha unânime para o time principal da WNBA em nossas projeções de pré-temporada, mas havia incerteza sobre o time ao seu redor. O Lynx não vê as coisas dessa forma; eles estavam confiantes o tempo todo. Mas observar o quão bem a guarda Kayla McBride jogou em sua 11ª temporada na WNBA – ela lidera a WNBA com 3,3 cestas de 3 pontos por jogo – além do que parece ser a integração quase perfeita de Courtney Williams e Alanna Smith, tem sido esclarecedor para a maioria. de nós.

Quem levará a melhor no confronto entre candidatos a MVP e ex-estrelas da UConn, Collier e Stewart?

Voepel: Collier tem média de 20,9 pontos, 10,4 rebotes, 3,5 assistências, 2,3 roubadas de bola, 1,4 bloqueios e arremessa 45,8% de campo. Números de Stewart: 19,7, 8,6, 4,0, 2,2, 1,4 e 48,1%. Estatisticamente, eles são muito parecidos. Stewart tem lutado mais do que o normal por trás do arco, atingindo o menor nível de sua carreira, 25,3%. Os 31,4% de Collier em longo alcance estão alinhados com o percentual de sua carreira de 31,8. A realidade é que Collier não tem outro jogador do calibre de Jones para Nova York. Mas o que o Lynx mostrou até agora é a habilidade do elenco de apoio de jogar bem coletivamente perto de Collier.

Stewart vem de um excelente fim de semana em que somou 50 pontos, 11 rebotes, 13 assistências, 6 roubadas de bola e 8 bloqueios em vitórias sobre o Sparks e o Dream em jogos consecutivos. Em seus dois jogos na semana passada, Collier fez 39 pontos e 22 rebotes. Estes são dois jogadores de pós-elite. Collier pode precisar jogar um pouco melhor do que Stewart para que o Lynx ganhe este jogo.

Pelton: Com o jogo de domingo, Stewart ultrapassou Collier como o segundo melhor jogador em minhas vitórias acima da métrica de jogador substituto até agora nesta temporada, embora Collier ainda lidere por jogo. McBride está logo atrás deles.

É encorajador ver Stewart atirando bem no 3 novamente recentemente (9 de 18 na semana passada) depois de uma queda que se estendeu até os playoffs de 2023, quando ela acertou 20% além do arco. Antes disso, Stewart era a aposta mais certa da WNBA em grandes jogos, incluindo duas vitórias na Commissioner’s Cup e um MVP no jogo inaugural em 2021. Com base nessa experiência, sou a favor de Stewart na terça-feira.

WNBA de 2024 de Kevin Pelton vence jogador substituto Através de jogos disputados em 23 de junho de 2024. Para a classificação completa dos 20 primeiros, clique aqui. Jogador Equipe Líquido URDIDURA Jogos Urdidura/G Mínimo A’ja Wilson Las Vegas 11.7 4,88 14 0,349 473 Breanna Stewart Nova Iorque 6,5 4,45 18 0,247 612 Napheesa Collier Minesota 7.2 4,36 16 0,273 557 Kayla McBride Minesota 6.7 3,77 16 0,236 521 Jonquel Jones Nova Iorque 5.9 3,69 18 0,205 553 Ezi Magbegor Seattle 5.7 3,47 16 .217 519 Sabrina Ionescu Nova Iorque 4,0 3.13 18 .174 597

O que cada equipe pode ganhar com este jogo?

Voepel: O Lynx pode mostrar que é tão candidato ao título da WNBA quanto qualquer outro. Acho que eles já provaram isso até agora na temporada regular, mas esta seria mais uma vitória marcante. Como Kevin mencionou, eles fizeram o melhor trabalho ao limitar os adversários atrás do arco nesta temporada. Será especialmente impressionante se eles conseguirem fazer isso com um time tão bom em arremessos de 3 pontos como o Liberty. O Lynx também é o número 1 da WNBA em assistências por jogo (24,0), com Williams (5,5) liderando.

Quanto ao Liberty, eles estão em segundo lugar em assistências (23,4 por jogo), embora não tenham tido Courtney Vandersloot nos últimos oito jogos, enquanto ela lidava com a morte de sua mãe. Mas em sua ausência, Ionescu manteve a bola andando bem para Nova York. Ela tem uma média de 6,7 assistências, a melhor de sua carreira. Nova York entrou nesta temporada com expectativas externas maiores do que o Lynx, considerando que o Liberty foi vice-campeão nas finais da WNBA na temporada passada. Mas entra nesta final com a sensação de que também tem algo a provar e quer defender o título da Taça.

Pelton: Dados os riscos financeiros, Nova York estará bastante motivada, mas acho que há muito mais para Minnesota ganhar aqui. Os Lynx chegaram às semifinais apenas uma vez desde o último dos quatro campeonatos WNBA em 2017, e isso aconteceu em uma arena vazia como parte do Wubble em 2020.

Dado esse histórico, esta pode ser a atmosfera mais intensa da carreira de Collier na WNBA. Ganhando ou perdendo, o Lynx se beneficiará da experiência enquanto se prepara para o que parece ser uma sequência de playoffs muito mais longa este ano.

Kayla McBride, de Minnesota, lidera a WNBA com 3,3 arremessos de 3 pontos por jogo. AP Foto/Abbie Parr

Qual time você escolhe para vencer?

Voepel: Dou uma pequena vantagem ao fato de Nova York estar “em casa”, mesmo que esteja em uma arena diferente daquela onde normalmente joga. Se o Liberty tiver de volta Betnijah Laney-Hamilton – ela perdeu os últimos três jogos devido a uma lesão no joelho – e/ou Vandersloot, isso também será um impulso emocional para Nova York. Mas o Liberty terá que igualar a fome do Lynx para conquistar este título. Podemos não ter começado esta temporada dizendo que este era o confronto que mais esperávamos na final da Copa, mas é aquele que todos querem assistir agora.

Pelton: Nova York precisa que Laney-Hamilton seja claramente favorito neste jogo. Lembre-se, o banco do Liberty – destacado por 17 pontos de Marine Johannes, que se prepara para as Olimpíadas com a seleção francesa e não está no elenco de Nova York no momento – foi fundamental para a vitória do ano passado em Las Vegas. Com Vandersloot, Laney-Hamilton e Nyara Sabally saindo ultimamente, a profundidade de Nova York foi ampliada. O Liberty não precisou de Laney-Hamilton contra uma concorrência mais fraca, mas precisará contra o Minnesota.

Supondo que Laney-Hamilton possa retornar, eu preferiria que Nova York se tornasse o primeiro time da casa a vencer a Commissioner’s Cup nos três anos em que foi sediado pelo time principal em jogos de grupo.