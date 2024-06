Yankees adquirem JD Davis em troca com o Athletics

NOVA YORK – O New York Yankees, em busca de reforços após lesões, adquiriu o jogador de primeira base JD Davis do Oakland Athletics junto com dinheiro em troca do jogador de campo da liga secundária Jordan Groshans no domingo.

Os Yankees foram recentemente atingidos por lesões em Anthony Rizzo (antebraço quebrado) e Giancarlo Stanton (distensão no tendão da coxa).

Davis acertou 0,232 com quatro home runs e cinco RBIs em 135 aparições com os A’s, que assinaram com ele um contrato de US$ 2,5 milhões em meados de março e o designaram para atribuição na terça-feira. Ele recebeu um salário de US$ 6,9 milhões como parte de um contrato não garantido, depois foi dispensado pelo San Francisco Giants e recebeu US$ 1.112.903 em indenização por rescisão.

Um rebatedor destro de 31 anos, Davis tem uma média de 0,273 com 119 home runs e 386 RBIs em oito temporadas com os Astros (2017-2018), Mets (2019-2022), Giants (2022-2023) e A’s .

Rizzo quebrou o antebraço direito no dia 16 de junho e deve ficar afastado dos gramados até agosto. Stanton, o principal rebatedor designado pelos Yankees, distendeu o tendão esquerdo no sábado e foi colocado na lista de lesionados.

Nova York convocou Ben Rice dos menores para substituir inicialmente a ausência de Rizzo.

Groshans, 24, atingiu 0,232 com um home run e 15 RBIs em 50 jogos este ano com Triple-A Scranton/Wilkes-Barre e Double-A Somerset. Ele foi reivindicado pelos Yankees pela isenção de Miami em 13 de fevereiro.