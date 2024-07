Análise do jogo Canadá 1-1 Venezuela (5 de julho de 2024)

O Canadá conquistou uma vitória por 4 a 3 nos pênaltis sobre a Venezuela na sexta-feira e avançou para as semifinais da Copa América em sua estreia, após uma disputa envolvente que terminou em 1 a 1.

Com os times empatados após cinco tentativas cada, Wilker Ángel teve seu pênalti defendido por Maxime Crepeau na disputa por pênaltis e Ismael Kone converteu o pênalti da vitória para classificar o Canadá.

O Canadá enfrentará a Argentina em Nova Jersey na terça-feira por uma chance de jogar a final de 14 de julho. A semifinal será uma revanche da abertura do torneio, na qual a atual campeã Argentina conquistou uma vitória por 2 a 0.

O Canadá, que marcou apenas um gol em três partidas da fase de grupos, começou a partida com uma urgência incomum e sua pressão deu resultado no 13º minuto, quando Jacob Shaffelburg marcou um cruzamento de Jonathan David.

O Canadá é o terceiro time estreante na Concacaf a avançar para as semifinais da Copa América.

O time de Jesse Marsch desperdiçou várias chances de aumentar a vantagem no primeiro tempo, com o Shaffelburg testando o goleiro Rafael Romo na entrada da área, enquanto David chutou para fora após ficar em um mano a mano.

A Venezuela pressionou por um gol e teve mais posse de bola, mas se limitou a cruzamentos especulativos e chutes de longa distância, com o artilheiro de todos os tempos, Salomón Rondón, provocando duas defesas de Crepeau.

O canadense Cyle Larin chutou por cima do travessão de curta distância aos 52 minutos. Dois minutos depois, um rebote caiu nos pés do venezuelano José Martínez na área de pênalti do outro lado, mas seu esforço também foi alto.

A Venezuela finalmente empatou aos 64 minutos, com Rondon, que viu o canadense Crepeau fora da linha e fez um chute audacioso que passou por cima do goleiro que estava correndo e foi para o gol vazio.

Foi o 44º gol do ex-atacante do Everton e do Newcastle United pela Venezuela.

O Canadá respondeu bem ao empate e o substituto Liam Millar teve um chute de ângulo fechado defendido aos 67 minutos, antes de Tani Oluwaseyi mandar dois chutes por cima do travessão no intervalo de quatro minutos, mas nenhum dos lados conseguiu marcar o gol da vitória no tempo regulamentar.