Análise do jogo Cincinnati 6-1 Miami (6 de julho de 2024)

Yuya Kubo marcou duas vezes, enquanto Luciano Acosta fez um gol e deu duas assistências, enquanto o FC Cincinnati usou seu primeiro tempo de quatro gols para derrotar o visitante Inter Miami por 6 a 1 no sábado e levá-los ao primeiro lugar na classificação do Supporters’ Shield.

Na partida mais importante da temporada da MLS até agora, Kubo marcou aos 10 minutos, enquanto Acosta converteu aos 36 e deu assistência para Pavel Bucha marcar dois minutos depois.

Yamil Asad marcou pouco antes do intervalo, e o gol de Kubo aos 57 minutos e o primeiro gol da carreira de Gerardo Valenzuela aos 72 minutos mantiveram a festa do FC Cincinnati (15-4-3, 48 pontos), que igualou o recorde da franquia em gols ao vencer sua terceira vitória consecutiva — e a 12ª em 14 partidas — para ficar um ponto à frente do Miami na classificação geral da liga.

Sergii Kryvtsov marcou aos 21 minutos para o Miami (14-4-5, 47 pontos), que havia vencido quatro partidas consecutivas, enquanto as estrelas Lionel Messi e Luis Suarez estavam fora em missões internacionais.

Miami também ficou sem o principal colaborador Jordi Alba (acúmulo de cartões amarelos) no sábado, e a noite de pesadelo piorou quando o time caiu para 10 homens perto da marca de uma hora, devido aos cartões amarelos consecutivos de Sergio Busquets.

Jogadores do FC Cincinnati comemoram após marcar um gol contra o Inter Miami na MLS.

Após um escanteio de Miami aos três minutos, o FCC pressionou o goleiro Drake Callender do Miami. Kubo converteu em um cruzamento perfeitamente centralizado de Luca Orellano (duas assistências) com a mão de um Callender deslizante.

No entanto, Miami empatou 11 minutos depois, em seu quinto escanteio da noite, com uma brilhante cabeçada de Kryvtsov após o serviço de Julian Gressel.

Acosta, no entanto, mostrou por que está pronto para repetir o título de MVP da MLS. Por meio de um trabalho de pés deslumbrante na área, Acosta fez um chute de canhota para seu 50º gol na carreira em todas as competições com Cincinnati e uma vantagem de 2 a 1 para o time da casa.

Dois minutos depois, Acosta cruzou rasteiro para o pé direito de Bucha, que desviou para longe do hesitante Callender.

Cincinnati coroou seu primeiro tempo notavelmente dominante quando um paciente Asad disparou um chute no canto oposto da rede no terceiro minuto da prorrogação.

A derrota encerrou a sequência de 7-0-1 do Miami fora de casa.

Cincinnati fez 15 tentativas de chute, 10 a gol, enquanto Miami teve 10 e quatro. Callender fez quatro defesas, Roman Celentano, de Cincinnati, fez três.