Carlos Alcaraz supera Frances Tiafoe em 5 sets em Wimbledon

LONDRES — Carlos Alcaraz se viu empurrado para um quinto set de Grand Slam novamente, dessa vez em Wimbledon, dessa vez contra o bom amigo Frances Tiafoe. E como ele costuma fazer nessas circunstâncias, não importa em quantos problemas ele possa ter se metido, Alcaraz avançou até o final.

Alcaraz evitou uma eliminação surpreendente e superou Tiafoe por 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (2), 6-2 na sexta-feira para chegar à quarta rodada de Wimbledon em uma partida repleta de momentos de brilhantismo ao longo de suas 3 horas e 50 minutos.

“É sempre um grande desafio jogar contra Frances. Como eu disse muitas, muitas vezes, ele é um jogador realmente talentoso. Realmente difícil de enfrentar. E ele mostrou isso mais uma vez”, disse Alcaraz. “Foi muito, muito difícil para mim adaptar meu jogo, encontrar soluções, tentar colocá-lo em apuros. Mas estou muito feliz por fazer isso no final.”

Diante de uma multidão na quadra central, que incluía o quarterback estrela do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, e o ator vencedor do Oscar, Dustin Hoffman, e sob um teto retrátil fechado que amplificava os barulhos de raquetes nas bolas, grunhidos e aplausos, o terceiro cabeça de chave Alcaraz foi superado por trechos pelo número 29 Tiafoe.

Mas Alcaraz foi melhor no final dos negócios e melhorou para 12-1 em sua carreira nascente em quintos sets — incluindo vitórias nas semifinais e na final do Aberto da França depois de estar perdendo por 2-1 em sets a caminho do título lá no mês passado. Tiafoe caiu para 6-13 em cinco sets.

Tiafoe não conseguiu obter o que seria uma vitória surpreendente para alguém que chegou a Wimbledon com uma torção no ligamento do joelho direito e um histórico negativo na temporada.

Mas chegou perto.

O americano de 26 anos estava a dois pontos de ter a chance de sacar para a vitória, chegando a love-30 no saque de Alcaraz em 4-all no quarto set. Mas Alcaraz se firmou e conquistou os próximos quatro pontos, coroados por um ace a 130 mph (210 km/h).

Ele então dominou o tiebreak, conquistando uma vantagem de 5-0.

“Eu servi [at] muitos momentos difíceis durante o quarto set. … Tudo o que eu pensava era: ‘OK, lute mais uma bola, mais uma bola.’ Pensando no próximo ponto”, disse Alcaraz. “E, obviamente, no tiebreak, eu sempre digo a mim mesmo que tenho que ir para cima. Se eu perder, eu perco, mas tenho que sentir que fui para cima o tempo todo.”

O set final apresentou mais tráfego de mão única. Tiafoe segurou no jogo de abertura, mas foi basicamente isso. Em 1 a 1, Alcaraz conseguiu a última quebra de que precisava ao acertar um backhand cruzado que Tiafoe deixou passar; a bola caiu bem na linha de base, espalhando um pouco de giz.

Em outra parte do torneio masculino, o número 10 Grigor Dimitrov e o número 12 Tommy Paul venceram suas respectivas partidas da terceira rodada na sexta-feira.

Dimitrov derrotou o francês Gael Monfils em sets diretos, 6-3, 6-4, 6-3, enquanto Paul derrotou Alexander Bublik também em sets diretos, 6-3, 6-4, 6-2.

A maior parte da atenção estava em Alcaraz e Tiafoe, dois conhecidos por darem um show. Alcaraz fez ‘tweeners’ em movimento, de volta à rede, e apontou para sua orelha para pedir mais barulho aos espectadores; Tiafoe interagiu com os fãs também, acenando para eles fazerem mais barulho.

Esses dois trocaram algumas provocações bem-humoradas quando descobriram que se enfrentariam e se abraçaram e conversaram na rede quando tudo acabou.

Tiafoe parou de jogar durante uma partida no mês passado no evento do Queen’s Club após machucar o joelho, e teve apenas 13-14 em 2024 antes de Wimbledon, com algumas dessas derrotas ocorrendo contra jogadores que ele chamou de “palhaços”, sem citar nomes.

Depois que Tiafoe, que usava uma manga preta no joelho direito, escorregou e caiu no chão algumas vezes na sexta-feira, Alcaraz contornou a rede até o outro lado da quadra para checá-lo ou oferecer uma mão para ajudá-lo a se levantar.

Houve menos do tipo de trocas longas e prolongadas em que se envolveram em Flushing Meadows há pouco menos de dois anos – quando Alcaraz derrotou Tiafoe em um jogo de cinco sets nas semifinais do US Open – principalmente devido à grama mais rápida que tende a terminar pontos rapidamente. Ainda assim, houve excelência compartilhada em abundância, incluindo um ponto de 22 tacadas que Alcaraz venceu para ajudar a liderar por 4-2 no primeiro set.

Tiafoe quebrou de volta e logo dominou o set. Alcaraz se endireitou no segundo. Então foi a vez de Tiafoe jogar melhor no terceiro. E, finalmente, foi Alcaraz quem emergiu.

Agora Alcaraz continuará buscando seu segundo título consecutivo no All England Club e seu quarto troféu de Grand Slam no geral, incluindo o recente triunfo em Paris, que fez do espanhol de 21 anos o homem mais jovem a vencer um campeonato importante em todas as três superfícies.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.