Chelsea contrata Kiernan Dewsbury-Hall do Leicester City

O Chelsea concluiu a contratação do meio-campista do Leicester City, Kiernan Dewsbury-Hall, após concordar com uma taxa de £ 30 milhões, anunciou o clube na terça-feira.

O jogador de 25 anos assinou um contrato de seis anos até 2030.

O Brighton estava prestes a finalizar um acordo com o Leicester por Dewsbury-Hall em uma transferência de dinheiro mais jogador, que envolveu o meio-campista polonês Jakub Moder indo para o outro lado.

Kiernan Dewsbury-Hall chegou ao Chelsea vindo do Leicester City. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

No entanto, essas negociações fracassaram depois que Dewsbury-Hall deixou claro que queria se mudar para Londres quando o Chelsea entrou na disputa, e ele se reunirá com o ex-técnico do Leicester, Enzo Maresca, que começou a trabalhar como sucessor de Mauricio Pochettino na segunda-feira.

“É incrível estar sentado aqui como um jogador do Chelsea”, disse Dewsbury-Hall na terça-feira. “Este é um clube que as pessoas crescem assistindo e esperando um dia jogar, então é um privilégio estar aqui.

“Estou muito animado para começar e mal posso esperar para mostrar a todos o que posso fazer.”

Dewsbury-Hall marcou 12 gols e contribuiu com 12 assistências em 44 partidas da liga na temporada passada, o que lhe rendeu o título de Jogador da Temporada do Leicester, que conquistou o Campeonato.