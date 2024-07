Com Coco Gauff também fora de Wimbledon, quem vai ganhar?

WIMBLEDON, Inglaterra — Primeiro Aryna Sabalenka desistiu antes do torneio começar por causa de uma lesão, depois a número 1 do mundo Iga Swiatek saiu no sábado. Agora no domingo, Coco Gauff viu suas esperanças de ganhar um primeiro título de Wimbledon frustradas quando perdeu por 6-3, 6-4 para sua compatriota americana Emma Navarro, que está em sua primeira quarta de final de Grand Slam.

Gauff liderou por uma quebra em 3-2 no primeiro set, mas Navarro quebrou de volta imediatamente, nunca permitindo que a número 2 do mundo se acomodasse, para encontrar seu ritmo. Ela quebrou novamente para vencer o set de abertura e então se afastou no segundo, aparentemente sem mostrar sinais de pressão.

A vitória de Navarro significa que Jasmine Paolini, da Itália, é a única jogadora na metade inferior do sorteio a ter chegado a uma final de Grand Slam anteriormente. Navarro jogará com Paolini nas quartas de final na terça-feira.

“Não tenho muitas palavras para dizer agora”, disse Navarro, encantado e um tanto surpreso. “Estou muito grato por estar aqui na quadra central. Acho que joguei muito agressivamente. Coco é uma jogadora realmente incrível, tenho muito respeito por ela. Eu queria jogar agressivamente e reagir contra o jogo dela e estou feliz por ter conseguido fazer isso.”

Os pontos principais desta partida impressionante:

No domingo, em Wimbledon, Coco Gauff derrotou Emma Navarro na quarta rodada, o que significa que todas as três principais cabeças de chave estão eliminadas, junto com a atual campeã Marketa Vondrousova. ADAM VAUGHAN/EPA-EFE/Shutterstock

A pressão chegou até Gauff?

Após a surpreendente derrota de Swiatek para Yulia Putintseva, alguns estavam dando a Gauff uma vaga quase gratuita para o título — o que parecia prematuro, já que a americana nunca passou das oitavas de final em suas quatro visitas anteriores.

Após vencer o US Open em setembro passado, Gauff se tornou um jogador consistente nos majors, chegando às semifinais tanto no Australian Open quanto no Roland Garros. Mas contra Navarro, o jogo de Gauff não fluiu como de costume e Navarro aproveitou ao máximo.

Não que Gauff tenha jogado mal; é que ela não conseguiu superar Navarro como havia feito com suas três adversárias anteriores, que venceram apenas 10 games entre elas.

“Acho que tínhamos um plano de jogo em andamento [but] “Senti que não estava funcionando”, disse Gauff depois. “Hoje foi um daqueles raros momentos em que senti que não tinha soluções. Acho que hoje, mentalmente, havia muita coisa acontecendo. Senti que queria mais direção da caixa.”

Navarro, por outro lado, tinha pouca ou nenhuma pressão sobre os ombros e estava cheia de confiança após nocautear Naomi Osaka, uma ex-número 1 do mundo, na rodada anterior. A ex-jogadora da Universidade da Virgínia está bem acostumada com grandes ocasiões e na Quadra Central ela simplesmente prosperou.

O saque de Gauff não disparou

Muito se falou do saque de Coco Gauff. Quando está bom, é uma arma enorme, mas quando ela está tendo um dia abaixo da média, é a área do jogo em que ela tende a ter mais dificuldades.

Gauff tem trabalhado duro para resolver alguns problemas no saque, tecnicamente, e na maior parte, tem funcionado. Mas contra Navarro ela só acertou três aces, cancelados por três duplas faltas, e ela acertou apenas 56 por cento de seus primeiros saques, abaixo de sua rodada anterior de 69 por cento. Crucialmente, ela ganhou apenas 70 por cento dos pontos em seu primeiro saque, o que é bem abaixo dos 86 por cento, 85 por cento e 90 por cento que ela conseguiu em suas três primeiras partidas.

Gauff tem tentado ir mais longe no primeiro serviço, o que talvez explique a porcentagem menor de primeiro serviço, o que deixou seu segundo serviço vulnerável, como resultado. Ela ganhou apenas 46 por cento dos pontos no segundo serviço e admitiu que estava sob pressão de Navarro o tempo todo. “Achei que ela recuperou muitas bolas, no geral ela jogou bem e acho que ela retornou bem hoje, especialmente no meu segundo serviço”, disse Gauff.

Navarro era muito sólido

A base do jogo de Navarro é a consistência e, como Chris Evert destacou nos comentários, “ela é uma tabela humana”.

Gauff disse que sabia o que esperar de Navarro, que subiu no ranking de 55 para 17 no espaço de um ano com um jogo sólido como uma rocha que permite poucos erros. Contra um jogador como Gauff, que vai atrás da bola, isso não é fácil. Mas a contagem de erros não forçados de Navarro foi de apenas 16, em comparação com 25 de Gauff, 16 dos quais vieram no forehand, o lado que pode quebrar quando Gauff não é agressivo o suficiente.

Emma Navarro vence o confronto totalmente americano na quadra central 🫨 A cabeça de chave nº 19 derrotou a cabeça de chave nº 2 Coco Gauff em dois sets e avançou para as quartas de final 👊#Wimbledon foto.twitter.com/GlLznb6ywC — Wimbledon (@Wimbledon) 7 de julho de 2024

“Ela realmente fez um bom trabalho cronometrando minhas bolas duras para ela, o que não é fácil de fazer na grama”, disse Gauff. “Ela também rebateu muitas bolas extras, como fatias, misturando tudo. No geral, acho que ela jogou bem. Acho que ela retornou bem hoje, especialmente no meu segundo serviço.”

As partidas geralmente são decididas pelo resultado do que acontece nos rallies mais curtos, e Gauff teve vantagem na categoria 0-4, vencendo por 37 a 27. Mas quando os rallies se tornaram longos, foi Navarro quem saiu por cima, vencendo 16 dos 19 pontos quando o rallies atingiu nove ou mais. A paciência de Gauff não estava lá.

Gauff também não conseguiu passar pela defesa de Navarro, encontrando apenas 12 vencedores em toda a partida, em comparação com 10 de sua oponente. Normalmente, ela esperaria um diferencial muito maior.

Então, quem vai ganhar o título?

No papel, o vencedor parece provável que venha da metade superior, mas este torneio nos mostrou que fazer previsões não é a coisa mais sensata a se fazer. Três campeãs do Grand Slam — Elena Rybakina, Barbora Krejcikova e Jelena Ostapenko — permanecem, enquanto Danielle Collins, Elina Svitolina e Putintseva têm o que é preciso para ir fundo.

Rybakina, que enfrenta Anna Kalinskaya da Rússia na segunda-feira, é a favorita. A campeã de Wimbledon de 2022 tem lutado com uma série de problemas de saúde ultimamente. Ela se retirou de Dubai e Berlim, e estava indisposta em Roland Garros. Mas sua forma aqui pareceu boa e ela estava em sua melhor forma ao dispensar a ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniacki, perdendo apenas um jogo na rodada anterior.

Collins continua a jogar tênis de forma excepcional em seu último ano no Tour. A americana joga contra Krejcikova na quarta rodada, enquanto a ucraniana Svitolina é outra a ser observada após derrotar a duas vezes vice-campeã Ons Jabeur na terceira rodada.

Na metade inferior, Paolini, finalista de Roland Garros, não havia vencido uma partida na grama antes deste ano, mas está voando, enquanto quem pode dizer que Lulu Sun, a qualificada da Nova Zelândia que nocauteou Emma Raducanu no domingo, não irá até o fim. Ou talvez seja Navarro quem levante o troféu no próximo sábado.

“Estou acreditando que isso é possível enquanto está acontecendo”, disse Navarro. “Estou começando a pensar: Por que não eu? Por que não? Por que não posso chegar às quartas de final? Por que não posso ir fundo em Grand Slams? Acho que estou chegando a essa crença enquanto falamos.”