Copa América: Lionel Messi volta aos treinos com a Argentina

Lionel Messi voltou a treinar com a Argentina na segunda-feira, enquanto a seleção se prepara para enfrentar o Equador nas quartas de final da Copa América em Houston nesta semana.

Messi não treinava desde que sofreu uma lesão na virilha/coxa durante a vitória de sua equipe por 1 a 0 sobre o Chile em 25 de junho. Ele ficou de fora da vitória da Argentina por 2 a 0 sobre o Peru no sábado.

A federação argentina de futebol disse que o jogador de 37 anos fez alguns trabalhos de cinesiologia antes do treino e ficou com o resto do grupo depois.

Messi não conseguiu marcar na fase de grupos pela primeira vez no torneio deste ano, uma sequência de gols que também acabou para Cristiano Ronaldo durante a Eurocopa deste ano.

A Argentina enfrenta o Equador na quinta-feira, no Texas.