Em números: Shakur Stevenson vs. Artem Harutyunyan

Shakur Stevenson retorna ao ringue no sábado para defender seu título leve do WBC contra Artem Harutyunyan. A luta no Prudential Center em Newark, Nova Jersey (ESPN/ESPN+, 20h30 ET, com preliminares no ESPN+ às 18h10 ET), será o evento principal de um card do Top Rank Boxing que inclui uma luta pelo título leve júnior entre o campeão do WBC O’Shaquie Foster e o eterno candidato ao título Robson Conceição.

Stevenson (21-0, 10 KOs) é um ex-campeão peso pena e peso leve júnior. Ele também ganhou prata nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 representando os EUA. Depois de ganhar o título peso leve júnior da WBO com uma vitória por nocaute técnico no 10º round sobre Jamel Herring em outubro de 2021, Stevenson acrescentou o cinturão do WBC com uma vitória por decisão unânime sobre Oscar Valdez em abril de 2022. Mas Stevenson perdeu os cinturões na balança quando não conseguiu atingir o peso para uma defesa de título contra Conceição em setembro de 2022. Ele então mudou para a divisão de 135 libras e obteve uma vitória por nocaute técnico no sexto round sobre Shuichiro Yoshino em abril.

Em novembro de 2023, Stevenson derrotou Edwin De Los Santos por decisão unânime (116-112, 115-113 e 116-112) para ganhar o então vago título leve do WBC em uma luta esquecível que quebrou o recorde de 38 anos da CompuBox para menos socos acertados em uma luta de 12 rounds. De Los Santos acertou apenas 40 socos no total e apenas 14 socos poderosos. Stevenson não se saiu muito melhor, acertando apenas 65 socos no total, 19 socos poderosos.

De qualquer forma, Stevenson está de volta lutando em casa.

“É bom voltar para casa, em Newark, onde eles apreciam uma jovem lenda, e fazer minha primeira defesa de título aos 135 anos”, disse Stevenson após a luta ser oficialmente anunciada em 7 de maio.

Harutyunyan (12-1, 7 KOs), de Yerevan, Armênia, (mas baseado em Hamburgo, Alemanha) nunca lutou por um título mundial. Em sua primeira luta fora da Alemanha, ele sofreu a única derrota de sua carreira, uma decisão unânime para Frank Martin em julho passado em Las Vegas.

“Respeito Shakur Stevenson como campeão, mas estou vindo para chocar os fãs da cidade natal dele e ganhar o campeonato WBC leve”, disse Harutyunyan. “Esta é a oportunidade de uma vida, e vou tirar o máximo proveito dela.”

Vamos dar uma olhada na luta pelo título pelos números. Informações da ESPN Stats & Information e CompuBox foram usadas neste relatório.

Conto da Fita

Shakur Stevenson Artem Harutyunyan 27 Idade 33 21-0 Registro 12-1 10 KOs 7 5 pés e 8 polegadas Altura 5 pés e 7½″ 68 polegadas Alcançar N / D Canhoto Posição Ortodoxo Newark, Nova Jersey Local de nascimento Yerevan, Armênia

1. Stevenson está fazendo a primeira defesa de seu título dos leves do WBC, conquistado contra De Los Santos em julho de 2023.

3. Esta é a terceira luta de Stevenson no peso leve. Ele fez sua estreia na divisão contra Yoshino em abril.

13. Número 13 de azar para Harutyunyan, que depois de vencer suas primeiras 12 lutas profissionais, perdeu por decisão unânime para Martin, sua primeira derrota na carreira.

7. Stevenson é o lutador mais jovem a ganhar um título em uma terceira divisão desde que Naoya Inoue conquistou o feito em 2019. Stevenson também é apenas o sétimo lutador a fazê-lo em todos os tempos.

Lutadores vão ganhar títulos no peso pena, peso leve júnior e peso leve Lutadores Idade quando alcançada Total de divisões conquistadas Shakur Stevenson 26 3 Manny Pacquiao 29 8 Mikey Garcia 29 4 Jorge Linares 29 3 Vasiliy Lomachenko 30 3 Juan Manuel Márquez 35 4 Nota: Informações fornecidas pela ESPN Stats and Information

1. Harutyunyan busca se tornar o primeiro lutador alemão a ganhar um grande título mundial leve. Marco Rudolph perdeu um nocaute técnico no oitavo round para Artur Grigorian em 1998, disputando o cinturão da WBO.

6. Stevenson é o sexto lutador a ser campeão de três divisões e também ganhar uma medalha olímpica. Os outros cinco lutadores dessa lista (Sugar Ray Leonard, Pernell Whitaker, Roy Jones Jr., Oscar De La Hoya e Floyd Mayweather) foram todos introduzidos no Hall da Fama do Boxe Internacional. Stevenson também é o sexto lutador a ganhar títulos em 126, 130 e 135 libras. Ele é o mais jovem desse grupo a conseguir o feito.

46,83. Stevenson acerta 46,83% de seus socos poderosos, o terceiro maior número de acordo com a CompuBox. Ele também tem a menor porcentagem de conexão do oponente (16,7%) em todo o boxe, de acordo com a CompuBox.

Comparação de estatísticas do CompuBox Punch de Stevenson-Harutyunyan •Stevenson acerta 13,6 de 40,4 socos lançados por round (33,7%). A média da divisão leve é ​​16,1 de 57,1 (28,2)

•Stevenson acerta 46,8% de seus socos poderosos — nº 3 entre lutadores de calibre campeão

•Os oponentes de Stevenson acertam apenas 5,2 socos por round e apenas 16,7% de seus socos poderosos — O melhor entre os lutadores de calibre campeão

•Os oponentes de Stevenson acertam apenas 13,3% do total de seus socos — Nº 2 entre lutadores de calibre campeão (Bivol-13,0%)

•30,3% dos socos de Stevenson são golpes no corpo (29,3% para Harutyunyan)

•Harutyunyan acerta 11,7 de 56,2 socos lançados por round (20,8%) — 8,9 de seus 11,7 socos lançados por round são golpes poderosos (acerta apenas 2,7 jabs por round)

•Os últimos quatro oponentes de Harutyunyan acertaram 17,9% de seus socos totais e 24% de seus golpes poderosos. Frank Martin, seu melhor oponente até agora, acertou 31% de seus socos totais e 42% de seus golpes poderosos contra Harutyunyan Socos Stevenson (últimas 9 lutas) Harutyunyan (últimas 4 lutas) Média da divisão Média total lançada por rodada 40,4 56,2 57,1 Média total de aterrissagens por rodada 13.6 11.7 16.1 Percentagem 33,7% 20,8% 28,2% Proporção de aterrissagem do corpo 30,3% 29,3% N / D Média de jabs lançados por rodada 18.4 28.4 23.2 Média de golpes acertados por rodada 3.3 2.7 4.1 Percentagem 17,9% 9,5% 17,7% Potência média lançada por rodada 22 27,9 33,9 Potência média atingida por rodada 10.3 8.9 12 Percentagem 46,8% 31,9% 35,4%

Nas suas próprias palavras — da conferência de imprensa de quarta-feira

Harutyunyan sobre esta oportunidade: “Eu nasci na Armênia e cresci na Alemanha. Vim até aqui para lutar contra Shakur Stevenson em sua cidade natal. É uma grande oportunidade para mim. Vou fazer o meu melhor e dar uma ótima luta.”

Harutyunyan sobre sua última luta nos EUA: “Eu vim para Las Vegas ano passado. Eu estava lutando contra Frank Martin. Foi uma ótima luta. Eu sei que Frank Martin sabe que perdeu a luta. Eu disse a todos que voltaria para os Estados Unidos. E agora aconteceu. Estou de volta aqui.”

Harutyunyan sobre sua preparação para a luta: “É uma grande oportunidade. Tive um ótimo campo de treinamento e estou bem preparado. Estou pronto para essa luta. Sei que Shakur Stevenson é um bom lutador. Ele é um campeão mundial. Nós dois lutamos nas Olimpíadas. Ele é um medalhista de prata e eu sou um medalhista de bronze. Agora estamos lutando pelo campeonato mundial.”

Stevenson sobre os elogios de Harutyunyan durante a coletiva de imprensa na quarta-feira: “Você está tentando agir de forma realmente humilde e me bajular e agir como se não estivesse realmente vindo aqui para vencer. Não, você está vindo aqui para vencer, mano. Eu já sei. Ele não parece tão confiante quanto eu pensei que pareceria. Espero que ele esteja vindo para lutar.”

Stevenson sobre sua abordagem à luta: “Vou levá-lo a um nível em que ele nunca esteve. Vou ser eu mesmo. Vou sair e mostrar meu talento e meus níveis. Acho que sou um dos melhores no esporte do boxe em bater e não ser atingido. Há uma certa maneira de fazer isso, e quero mostrar aos fãs que toda essa movimentação é algo que eu realmente não preciso fazer. Posso sentar no bolso e te bater também.”