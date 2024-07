Espanha 2-1 Alemanha (5 de julho de 2024) Análise do jogo

Um gol de Mikel Merino na prorrogação deu à Espanha uma vitória dramática por 2 a 1 sobre a Alemanha em um emocionante confronto nas quartas de final na sexta-feira entre as duas nações mais bem-sucedidas do Campeonato Europeu.

O jogo estava no minuto 119 e parecia destinado à disputa de pênaltis antes do substituto Merino subir para marcar de cabeça o gol da vitória após cruzamento de Dani Olmo e partir o coração da maioria da torcida dentro da Arena Stuttgart.

Após um primeiro tempo sem gols, Olmo colocou a Espanha na frente seis minutos após o intervalo, acertando um chute de primeira no canto inferior, mas a Alemanha forçou a prorrogação com um gol de Florian Wirtz aos 89 minutos.

A anfitriã Alemanha pressionou bastante para empatar no final, mas a Espanha resistiu e avançou para as semifinais e para o confronto com Portugal ou França, que jogam mais tarde na sexta-feira.