ESPN defende honras do prêmio Pat Tillman do Príncipe Harry

Como informamos anteriormente a mãe de Tillman Mary , estava insatisfeito com a escolha deste ano para o prêmio… dizendo que havia muitos candidatos menos conhecidos que merecem algum reconhecimento – e referindo-se a Harry como “polêmico e divisivo” no processo.

“A ESPN, com o apoio da Fundação Tillman, está homenageando o Príncipe Harry, Duque de Sussex, especificamente pelo trabalho da Fundação Invictus Games, ao comemorar seu 10º ano promovendo a cura através do poder do esporte para membros do serviço militar e veteranos em todo o mundo. mundo”, disse o veículo TMZ Esportes.