Euro 2024: sorteio da Inglaterra mostra ‘direito’ – Southgate

Gareth Southgate rejeitou sugestões de que a Inglaterra ficou com a metade mais fácil do sorteio das eliminatórias da Euro 2024, dizendo que a mentalidade mostra “um senso de direito” que irrita outras nações.

A Inglaterra enfrenta a Suíça nas quartas de final no sábado, com o vencedor definido para enfrentar a Turquia ou a Holanda nas semifinais. Enquanto isso, França, Portugal, Espanha e Alemanha formaram a chave oposta.

“Eu diria que esse é um exemplo clássico do tipo de direito que temos como nação, que cria drama e irrita nossos oponentes”, disse Southgate, que assumirá o comando da Inglaterra pela 100ª vez no sábado.

“Estamos jogando contra uma nação muito forte no futebol, que jogou excepcionalmente bem preparada e tem um orgulho enorme.

“Nosso foco é ‘como vencer este jogo?’ e ‘como jogá-lo da melhor forma possível?’

“Nós nunca fomos a uma final fora da Inglaterra. Nós só tivemos duas finais na nossa história, três semifinais, então muitas nações que nós podemos perceber como pessoas inglesas como menores tiveram recordes muito melhores do que nós em termos de ganhar coisas, em termos de chegar aos últimos estágios das finais. É metade do problema que temos.

“Mas estamos prontos para amanhã. Como um time, definitivamente temos um enorme respeito por nossos oponentes e sabemos que temos que dar o nosso melhor para poder vencer o jogo.”

Southgate prometeu que a Inglaterra mostraria um nível melhor contra a Suíça, tendo atraído críticas de seus próprios fãs por uma série de exibições abaixo do esperado, apesar de ter chegado às quartas de final.

“Houve muita expectativa sobre o time na parte inicial do torneio, especialmente”, disse ele. “Sinto que o time, mesmo nos treinos, agora parece estar em um lugar diferente, mentalmente. Eles parecem mais fluidos e espero que joguemos bem amanhã.

“Eu só acho que quanto mais tempo os jogadores ficam aqui, mais fé eles têm. Menos eles são afetados pelo que está lá fora. Eles podem ver a oportunidade. Eles podem ver por um lado… nós conversamos sobre estar no acampamento por 45 dias quando nos conhecemos.

“Agora, isso tem que ser apenas 10. Então parece muito mais perto. Mas, ao mesmo tempo, ainda está a um milhão de milhas de distância, porque cada jogo pode levá-lo a uma jornada como o jogo fez na outra noite. Você não pode nem por um minuto ficar pensando no que vem a seguir. É tudo sobre amanhã. Temos que entregar amanhã.”

A Inglaterra recebeu um reforço na seleção com Southgate confirmando que o lateral-esquerdo Luke Shaw agora está disponível para começar.

O zagueiro do Manchester United não joga pelo clube ou pela seleção desde 18 de fevereiro devido a um problema no tendão, mas treinou a semana toda com a Inglaterra e está disponível com Southgate considerando mudar para uma defesa de três homens para o confronto em Dusseldorf.

Questionado sobre a preparação de Shaw e suas opções caso ele não arriscasse incluir o lateral-esquerdo após cinco meses fora, Southgate falou sobre a contribuição de Kieran Trippier, que atuou como zagueiro improvisado pelo lado esquerdo nas quatro primeiras partidas da Inglaterra.

“Kieran Trippier tem sido absolutamente extraordinário para nós”, disse Southgate. “Luke está disponível, ele está disponível para começar. Mas Kieran também fez um trabalho brilhante para o time.

“Ele obviamente não nos dá aquele equilíbrio que um canhoto natural pode dar, mas sua liderança, sua comunicação em campo… se você perguntar a qualquer um dos pontas que jogam com ele ou aos jogadores que jogam ao lado dele, sua fala é fenomenal.

“Isso os ajuda a jogar o jogo. É uma qualidade muito subestimada. É uma arte meio que moribunda, na verdade, bons conversadores em campo. Você não pode ter o suficiente deles. Ele tem qualidades excepcionais nessa área, assim como alguma qualidade com a bola. Ele se adaptou e fez um trabalho brilhante, brilhante para nós.”