Fontes – Miami Heat, Alec Burks acertam contrato de um ano

O agente livre Alec Burks fechou um contrato de um ano com o Miami Heat, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN, na quarta-feira.

Anthony Fields e Rich Paul, da Klutch Sports, negociaram o acordo com a diretoria do Heat, disseram fontes à ESPN.

Adquirido pelo New York Knicks do Detroit Pistons em um acordo de prazo final na temporada passada para reforçar sua profundidade de defesa, Burks teve uma média de 6,5 pontos em 13,5 minutos para encerrar a temporada regular com o New York.

No entanto, após a lesão de OG Anunoby na série semifinal da Conferência Leste contra o Indiana Pacers, Burks recebeu mais tempo de jogo e explodiu com quase 18 pontos com 51% de aproveitamento em cinco jogos naquela série, mostrando seu valor como um pontuador de micro-ondas saindo do banco.

No geral, Burks teve uma média de 10,4 pontos com 38% de aproveitamento em arremessos de 3 pontos na temporada passada

Burks é um veterano de 13 temporadas na NBA, tendo sido convocado pelo Utah Jazz em 2011. Um ala-armador de 1,98 m, Burks tem uma média de pelo menos 10 pontos por jogo desde a temporada 2019-20, jogando principalmente como reserva.

Burks, que fará 33 anos em 20 de julho, vem de um contrato de três anos e US$ 30 milhões assinado em 2021.