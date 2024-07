Fontes: Pacers e James Wiseman acertam contrato de 2 anos

O pivô agente livre James Wiseman fechou um contrato de dois anos com o Indiana Pacers, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Wiseman, 23 anos, jogou 63 partidas pelo Detroit Pistons na temporada passada, com médias de 7,1 pontos e 5,3 rebotes em 17 minutos.

Selecionado pelo Golden State Warriors com a segunda escolha no draft de 2020, Wiseman foi negociado com Detroit como parte de um acordo de quatro equipes em 2023.

Ao longo de sua carreira de três temporadas, Wiseman teve médias de 9,1 rebotes e 5,6 rebotes.