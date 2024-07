França 1-0 Bélgica (1º de julho de 2024) Análise do jogo

O substituto Randal Kolo Muani marcou a cinco minutos do fim para levar a França, duas vezes vencedora, às quartas de final da Euro 2024 na segunda-feira, depois de derrotar a decepcionante Bélgica por 1 a 0 em Dusseldorf.

A França enfrentará o vencedor da partida de segunda-feira entre Portugal e Eslovênia nas quartas-de-final, em Hamburgo, na sexta-feira.

Com o jogo parecendo que iria para a prorrogação, Kolo Muani recebeu uma bola de N’Golo Kante e disparou um chute que desviou em Jan Vertonghen e passou pelo goleiro Koen Casteels.

A França estava no controle durante a maior parte da partida, com Tchouameni e Marcus Thuram encontrando chances em ambos os lados do intervalo e Kylian Mbappe rápido e ameaçador. A Bélgica poderia ter vencido o jogo no final, com Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne forçando boas defesas do goleiro francês Mike Maignan.