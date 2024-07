Miami obtém compromisso do OL SJ Alofaituli de 5 estrelas

Miami continuou sua sequência arrasadora no recrutamento na tarde de sexta-feira, quando os Hurricanes derrotaram Michigan e Nebraska para contratar o melhor jogador de linha ofensiva interna SJ Alofaituli.

O armador ofensivo cinco estrelas da Bishop Gorman High School, de Nevada, é o 10º melhor prospecto geral no ESPN 300 de 2025. A decisão de Alofaituli veio depois que o bloqueador de 1,90 m e 129 kg fez visitas oficiais a Miami, Michigan e Nebraska no mês passado, e ele se junta à turma de 2025 dos Hurricanes como o prospecto mais bem classificado comprometido com o programa neste ciclo.

Em Alofaituli, o técnico Mario Cristobal tem seu 10º compromisso desde 18 de junho em um grupo encabeçado pelo ex-compromisso da USC Hylton Stubbs — que fez sua promessa aos Hurricanes em 4 de julho — junto com o linebacker interno Gavin Nix (nº 191 na ESPN 300 de 2025), o defensive end Herbert Scroggins (nº 262) e o cornerback Chris Ewald (nº 274). O linebacker interno quatro estrelas Elijah Melendez, que está comprometido com Miami desde dezembro, continua sendo o defensor mais bem classificado dos Hurricanes na classe de 2025.

Alofaituli, um dos mais experientes jogadores de linha ofensiva da classe de 2025, tinha uma longa lista de ofertas com interesse na SEC e na Big Ten. A atração do técnico de linha ofensiva de Miami, Alex Mirabal, e o histórico do programa em moldar os melhores talentos da linha ofensiva são parte do que atraiu Alofaituli para Coral Gables.

“A vibração e as pessoas no prédio que realmente tornam o programa possível é o que realmente me chamou a atenção”, disse ele à ESPN. “O técnico Cristobal, o técnico Mirabal e [graduate assistant] Reggie Bain, no geral, é uma ótima pessoa e eles sabem como desenvolver jogadores de linha ofensiva lá.”

Originalmente de Ewa Beach, Havaí, Alofaituli é um valente na linha ofensiva da potência nacional Bishop Gorman e encerrará sua carreira no ensino médio como titular por quatro anos. Um bloqueador versátil na linha para um programa que terminou 12-0 em seu caminho para o título estadual da Divisão I de Nevada 5A no outono passado, espera-se que Alofaituli jogue como guarda ou centro no próximo nível.

Após seu compromisso, Alofaituli pretende encerrar seu recrutamento.

“Por enquanto, estaria fechado”, ele disse. “Mas se algo acontecer, então eu estaria disposto a fazer visitas.”

Miami começou o mês fora do top 25 do ranking da ESPN na classe de 2025. Com a promessa de Alofaituli no fim de uma sequência quente para Cristobal & Co., os Hurricanes estão em tendência ascendente conforme julho esquenta na trilha de recrutamento.