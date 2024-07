Napheesa Collier (pé esquerdo) perde jogo do Minnesota Lynx

A atacante do Minnesota Lynx e da equipe olímpica dos EUA, Napheesa Collier, agravou uma condição de fascite plantar no pé esquerdo na quinta-feira, disse a treinadora Cheryl Reeve. Collier perdeu o jogo de sábado contra Washington e nenhum cronograma específico foi dado para seu retorno.

Collier saiu mancando da quadra na quinta-feira após sentir desconforto no pé faltando 2 minutos e 36 segundos para o fim do terceiro quarto e não retornou para a derrota de Minnesota para o Connecticut Sun.

Collier foi nomeada MVP da final da Commissioner’s Cup, vencida pelo Lynx em 25 de junho. No início de junho, ela foi nomeada para seu segundo time olímpico 5 contra 5 pelos Estados Unidos. Collier, que estava no primeiro time all-WNBA na temporada passada, está com média de 20,0 pontos, 10,2 rebotes e 3,7 assistências neste ano.

Collier lida com fascite plantar desde sua carreira universitária na UConn.

Depois de sábado, o Lynx tem quatro jogos restantes antes do intervalo para o All-Star Game de 20 de julho, onde Collier está escalado para jogar pelo Time EUA contra o Time WNBA. Isso é seguido pelos Jogos de Paris, que começam em 26 de julho.