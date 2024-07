Por que a era Klay Thompson terminou no Golden State

CLUBE DE CAMPO RIVIERA em Pacific Palisades é um desses lugares em Los Angeles onde cada cômodo — cada árvore, até — tem uma história famosa de Hollywood por trás. Seu 12º buraco era o favorito de Humphrey Bogart para jogar e, mais tarde, onde ele se sentava e assistia a torneios com uma xícara de bourbon. O sicômoro naquele buraco foi eventualmente chamado de Bogey’s Tree.

Riviera também foi onde Tom Brady foi visto logo após se aposentar em 2023, enquanto sua então esposa, Gisele Bundchen, foi ao Met Gala em Nova York. O casal compareceu ao evento junto muitas vezes ao longo dos anos, então vê-la brilhar em um vestido branco de penas no mesmo dia em que Brady estava saindo de armadilhas de areia foi o fim público de sua união, que havia se dissolvido apenas alguns meses antes.

Seis semanas atrás, o famoso campo de golfe do clube foi o local do fim do casamento de 13 anos do Golden State Warriors com Klay Thompson. O dono controlador do time, Joe Lacob, convidou Thompson para jogar uma partida com ele no campo exclusivo para mostrar respeito, para tentar fortalecer um vínculo desgastado com a lenda da franquia para que ele pudesse estar disposto a esperar, para confiar que o time ainda o queria, embora as negociações sobre um novo contrato já tivessem fracassado há muito tempo.

Thompson, 34, passou toda a sua carreira com os Warriors. Ele se tornou um ícone da franquia, um símbolo de uma era inteira. Mas mesmo aqueles mais próximos a ele na organização muitas vezes se perguntavam se realmente o conheciam. O técnico assistente Bruce Fraser disse uma vez sobre Thompson: “Se eu tivesse que escolher meu livro favorito, seria um livro escrito por Klay Thompson quando ele tinha 60 anos. Porque é quando você consegue articular tudo o que está em sua alma.”

Mas no ano passado, Thompson tem sido relativamente fácil de ler. Ele estava “miserável”, como disse uma pessoa próxima a ele. Miserável com a forma como as negociações com o time tinham sido para um novo contrato. Miserável com o pensamento de que ele não era respeitado ou valorizado pela franquia da forma como seus Splash Brother mais velhos, Stephen Curry, 36, e Draymond Green, 34, eram. Miserável com seu papel em declínio no time. E sim, miserável com a forma como seu jogo e atuação tinham declinado também.

Os dois anos que passou longe do basquete enquanto se recuperava de grandes lesões nas pernas forçaram Thompson a confrontar sua mortalidade no basquete. O que era sua vida sem basquete. Qual era sua identidade. Ele comprou um barco, não para escapar de todos esses pensamentos, mas para passar por eles mesmo quando seu corpo não conseguia. Ele leu dezenas de livros e fez sessões com o guru motivacional Tony Robbins. Thompson foi pescar com arpão e se desafiou a prender a respiração por vários minutos.

Sua luta de volta às quadras foi uma das melhores histórias do esporte alguns anos atrás. O campeonato da NBA do Warriors em 2022 foi uma prova de sua resiliência.

Mas tudo desde aquele campeonato estava ruim — o time, o próprio Thompson. A alegria, uma marca registrada da corrida dinástica dos Warriors desde 2015, tinha evaporado. O time também não estava vencendo, indo 90-74 nos últimos dois anos e perdendo os playoffs na temporada passada.

A dupla Klay Thompson, à esquerda, e Stephen Curry, ao centro, apelidados de Splash Brothers, jogavam juntos no Warriors desde que Thompson foi convocado em 2011. (Draymond Green também está na foto.) (Foto de Jed Jacobsohn/NBAE via Getty Images)

Thompson se sentiu desrespeitado, disseram fontes, que o time não lhe ofereceu uma extensão no verão após ganhar o título. Esse sentimento só se aprofundou no verão seguinte, quando o Golden State só estava disposto a discutir contratos de dois anos na faixa de US$ 23 milhões a US$ 24 milhões, em vez de igualar o acordo de quatro anos e US$ 100 milhões que Green havia recebido.

Thompson fez pouco para esconder seus sentimentos quando a temporada começou, e suas ações se tornaram cada vez mais difíceis de administrar, exasperando até mesmo seus leais no vestiário, disseram fontes. Ele teve várias reuniões emocionais com o técnico do Warriors, Steve Kerr — um contraste marcante dos dias em que Kerr o apelidou de uma estrela de “manutenção zero”.

E foi assim que Lacob convidou Thompson para tocar em Riviera em meados de maio. Não havia uma agenda definida. Lacob só queria se conectar com Thompson e tocar. O convite por si só transmitia respeito.

Mas, neste caso, era só golfe. Não houve discussão sobre contratos ou sobre o time. Nenhuma exploração do porquê Thompson tinha estado tão infeliz o ano todo. Nenhuma bebida no Bogey’s Tree.

Se algum dos dois tivesse algo a dizer que pudesse ter salvado o que foi um dos melhores casamentos do basquete na história recente, esse seria o momento.

Mas às vezes não há mais nada a dizer. O casamento já acabou. Tudo o que resta decidir é como seguir em frente.

EM ALGUMAS FORMAS, os Warriors estavam seguindo em frente com Thompson desde que ele machucou o joelho esquerdo nas Finais da NBA de 2019. Eles não queriam, mas tiveram que encontrar substitutos para ele enquanto ele perdeu duas temporadas com suas lesões.

Quando ele retornou em 2022, o promissor armador Jordan Poole voltou para uma função de banco para que Thompson pudesse começar. Mas a mera presença de Poole — e a situação do contrato — minaram o papel de Thompson no time. Os Warriors priorizaram a extensão de Poole — por quatro anos e US$ 140 milhões — e o jovem swingman Andrew Wiggins (quatro anos, US$ 109 milhões) em vez de Thompson e Green no verão depois que eles ganharam um campeonato, o que não agradou a nenhum dos dois veteranos, disseram fontes.

As frustrações e ações de Green estão bem documentadas neste ponto. Mas, no final das contas, ele jogou a temporada e jogou bem o suficiente para ganhar um novo contrato de quatro anos em 2023. Thompson tentou fazer o mesmo, marcando 22 pontos por jogo e arremessando 41% em 3 pontos duas temporadas atrás. Mas quando chegou a hora de discutir um novo acordo, a organização não estava pronta para oferecer a ele os mesmos anos ou salário que havia dado a Green. Primeiro, Green tinha a vantagem de ser um agente livre em 2023. Mas talvez mais importante, os Warriors estavam determinados a manter o máximo de opcionalidade com seus livros, já que o novo acordo de negociação coletiva estava definido para entrar em vigor após a temporada de 2024.

Os Warriors sempre disseram a Thompson que o queriam de volta, disseram fontes. Mas eles também queriam que ele esperasse, para que pudessem fazer outros movimentos primeiro.

Thompson teve uma média de 17,9 pontos em 77 jogos na temporada passada e acertou 38,7% dos arremessos de três pontos, o segundo pior desempenho de sua carreira. Jerome Miron-USA TODAY Esportes

Quando essa offseason chegou, os representantes de Thompson tinham proposto pelo menos quatro contratos para o time. Cada vez, ao longo da temporada, a resposta dos Warriors foi que Thompson e seu acampamento precisavam esperar enquanto a franquia tentava melhorar o time em outros negócios. Mais notavelmente, disseram as fontes, foram os esforços para negociar a estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, o swingman do Brooklyn Nets, Mikal Bridges, a estrela do LA Clippers, Paul George, e o atacante do Utah Jazz, Lauri Markkanen.

Os Warriors não sabiam por quanto ou por quanto tempo poderiam recontratar Thompson até que tivessem respostas sobre aquele outro negócio. Era óbvio: Thompson não era a prioridade.

A razão para isso é bem simples. Depois de perder para o Lakers na segunda rodada dos playoffs de 2023, a diretoria queria sacudir o elenco, disseram fontes. Mas Kerr e o time “lutaram”, como disse uma fonte, para manter o elenco unido. Entrar em uma mini corrida de 4-1 antes do prazo de troca deu tempo para o time jogar o resto da temporada passada sem uma grande troca. Mas os resultados no final da campanha — terminando em 10º na Conferência Oeste e perdendo os playoffs completamente — foram mais conclusivos.

Os Warriors, como construídos, não tinham o suficiente. O que é inaceitável para o sempre ambicioso Lacob em qualquer ano. Mas especialmente com os anos de pico de Curry diminuindo e a conta do imposto de luxo subindo para níveis históricos.

Os Warriors queriam que Thompson ficasse — mas não na posição inicial que ele ocupou por quase uma década antes de seu rebaixamento no meio da temporada passada. Ele seria um veterano sábio se retornasse, um jogador do tipo Andre Iguodala, mas não um homem de liderança.

Isso foi comunicado a Thompson, disseram fontes, e mesmo que ele não tenha ficado muito feliz com a ideia, isso não foi um obstáculo.

CERCA DE UM MÊS depois da rodada de golfe em Riviera, com seu futuro no Golden State cada vez mais incerto, Thompson teve uma revelação. Depois de quase um ano de desespero, ele precisava de uma experiência totalmente nova, disseram fontes. Fora do aquário, longe de toda a história e das pessoas que ele sempre conheceu. Duas semanas antes, o acampamento de Thompson fez uma oferta final aos Warriors, um acordo de dois anos por aproximadamente US$ 20 milhões por temporada, disseram fontes. A resposta foi a mesma de quase um ano: Ainda não podemos fazer isso.

Por cinco anos, Thompson lutou para recuperar sua posição dentro dos Warriors e ser o jogador que era antes de suas lesões. Mas isso nunca iria acontecer, não importa o quão duro ele treinasse física ou mentalmente. Porque os Warriors não eram o mesmo time, e ele não era o mesmo jogador.

Os últimos dois anos foram miseráveis, pois ambos tentaram evoluir, aceitar suas novas realidades. Em vez de lutar contra a morte da luz, por que não lutar por algo novo?

Thompson adorava assistir ao Dallas Mavericks correr pelos playoffs este ano. Ele estava intrigado pelo jovem Oklahoma City Thunder. Ele sempre quis jogar pelo Lakers, no uniforme de seu ídolo de infância, Kobe Bryant.

Na semana final antes do início da agência livre no sábado, Thompson se encontrou com Kerr em Los Angeles e contou tudo isso a ele, disseram fontes. Ele ligou para Green e Curry e disse a eles que queria um novo começo, então pediu que não usassem sua influência organizacional para interferir em suas negociações com o time.

Então ele ligou para Lacob e para o gerente geral Mike Dunleavy Jr. e pediu que o ajudassem a chegar a um time de sua escolha, por meio de uma negociação, se necessário.

Todos entenderam e desejaram-lhe bem. Esta seria uma separação amigável.

Dallas era sua primeira escolha. Ele amava a maneira como os Mavericks jogavam e acreditava que seria um ajuste ideal ao lado de Luka Doncic e Kyrie Irving, disseram fontes. Ele veio para um jantar com a diretoria dos Mavericks tendo estudado a fita do time e já projetando como poderia ajudá-los.

Thompson expressou ao técnico do Warriors, Steve Kerr, sua satisfação em assistir à recente corrida dos Mavs nos playoffs. Agora, Thompson se juntará a Luka Doncic e Kyrie Irving em Dallas. Cary Edmondson-USA TODAY Esportes

Os Mavericks ficaram emocionados em conseguir um jogador com a habilidade e experiência de Thompson em um contrato com preço tão razoável. O time teve uma ótima corrida para chegar às Finais nesta temporada, mas fontes disseram que Dallas sentiu que precisava de uma liderança mais veterana para construir a partir do desempenho.

O Thunder também estava interessado em Thompson, mas acabou priorizando o grandalhão Isaiah Hartenstein devido ao seu espaço no teto salarial.

Isso deixou os Lakers. O time do pai dele. O time do ídolo dele. O time do LeBron. O time, no fim das contas, estava disposto a oferecer a Thompson mais anos e mais dinheiro do que ele aceitou de Dallas. Fontes disseram que James estava disposto a aceitar menos e os Lakers estavam tentando fazer trocas que teriam compensado quatro anos e quase US$ 80 milhões para Thompson.

James teve várias conversas profundas com Thompson sobre a ideia de tocarem juntos, disseram fontes.

Mas algo sobre jogar pelos Lakers aparentemente parecia muito com jogar pelos Warriors. Como uma fonte próxima a ele disse, “Seria isso trocar um aquário por outro?”

Tudo o que Thompson falou nas duas semanas desde que decidiu e aceitou que seu tempo com os Warriors havia acabado foi sobre querer “novas experiências” e um “novo começo”.

Dallas parecia um lugar melhor para fazer isso.

Mychal Thompson, que jogou pelos Lakers de 1987 a 1991 e é um comentarista de rádio do time, ficou em êxtase com a ideia de que seu filho terminaria sua carreira no time da cidade natal de seu pai. Ele tentou falar com seu filho sobre atracar o barco em Marina Del Rey e viver em sua nova casa em Hermosa Beach.

“Estou decepcionado”, disse o Thompson mais velho à ESPN. “Mas talvez jogar pelos Lakers fosse mais meu sonho do que o dele.”