Rory McIlroy diz que superou o colapso do US Open

NORTH BERWICK, Escócia — Mais de três semanas após seu colapso nos três buracos finais do US Open no Pinehurst No. 2, Rory McIlroy chamou a rodada final de um “grande dia até que não foi mais”.

McIlroy errou putts curtos nos buracos 16 e 18 para ajudar Bryson DeChambeau a vencer por uma tacada e seu segundo título no US Open depois que o capitão da LIV Golf League deu uma tacada curta de 55 jardas em um bunker do fairway a cerca de 4 pés e fez um putt par para terminar 6 abaixo.

“Eu superei isso bem rápido”, disse McIlroy durante uma entrevista coletiva no Genesis Scottish Open, onde ele tentará defender seu título no The Renaissance Club. “Os poucos dias depois foram bem difíceis às vezes, mas sinto que fiz um bom trabalho pensando sobre isso racionalmente e construtivamente e tirando o que preciso disso e tentando aprender com isso. Mas, na maior parte, foi um ótimo dia. Eu continuo dizendo às pessoas: ‘Foi um ótimo dia até que não foi mais.'”

McIlroy, o jogador número 2 no ranking oficial mundial de golfe, tinha uma vantagem de duas tacadas após passar para 8 abaixo com birdies nos números 9, 10, 12 e 13. Mas ele fez bogeys nos números 15, 16 e 18 para cair para 5 abaixo. No par 3 do 15º buraco, ele deu sua tacada de saída sobre o green e não conseguiu fazer par.

McIlroy disse que começou a se sentir desconfortável depois de dar sua primeira tacada no buraco 16. Depois de esperar Patrick Cantlay dar a tacada, McIlroy deu uma tacada de 2½ pés muito forte e sua bola saiu. Ele não errou uma tacada a menos de 3 pés durante toda a temporada.

“Tipo, na metade do primeiro putt, parecia que poderia ser um birdie, e ele correu um pé por onde eu pensei que iria terminar”, disse McIlroy. “Então eu marquei, e então Patrick estava batendo seu putt e ele pode levar seu tempo. Obviamente, greens são difíceis. É o fim de um domingo no US Open. Como se você tivesse que ser realmente deliberado no que está fazendo.”

McIlroy disse que leu sua segunda tacada no 16º buraco à direita do centro, mas errou um pouco.

“Provavelmente começou reto, talvez um pouco à esquerda do centro, e o green agarrou, e ele pegou na borda esquerda”, disse McIlroy. “Não foi uma tacada terrível, mas definitivamente senti um pouco de desconforto antes de acertá-la.”

Depois de puxar sua tacada de saída para a área nativa no nº 18, McIlroy só conseguiu correr sua aproximação para cima do fairway. Sua bola parou um pouco antes do green, e ele fez um chip para 4 pés. McIlroy disse que queria ter certeza de que não iria explodir seu putt par além do buraco se ele errasse. Ele não fez o putt par.

“Eu simplesmente deixei do lado errado do buraco”, disse McIlroy. “Eu fui acima do buraco, onde o buraco foi cortado no topo da pequena inclinação e acabou bem seco e com crosta ao redor do buraco. E o chip shot simplesmente saiu um pouco e passou pelo buraco. Eu dei aquela tacada muito, muito fácil, e obviamente errei um pouco no lado baixo e ainda assim passou uns bons 3 ou 4 pés.

“Então eu provavelmente estava jogando, não sei, tipo duas, 2½ xícaras sobrando, o que quer que fosse. Havia muito swing nisso, especialmente com a facilidade com que eu estava batendo. Como eu disse, se fosse match play e a próxima não importasse, eu teria abordado a tacada de forma diferente.”

McIlroy estava tentando ganhar seu primeiro campeonato importante desde o PGA Championship de 2014. Ele levará uma seca de quase 10 anos de campeonatos importantes para o Open Championship da próxima semana no Royal Troon Golf Course, na Escócia, onde ele estará novamente entre os favoritos para ganhar o Claret Jug.

Desde outro final de partir o coração em um major, McIlroy não jogou uma rodada competitiva. Ele se retirou do Travelers Championship, o último evento de assinatura da temporada do PGA Tour, e passou três dias em Nova York.

“Acho que, conforme você conquista mais no jogo, você pode suavizar o golpe, se olhar para tudo o que consegui realizar”, disse McIlroy. “Faz um tempo que não ganho um major. Doeu, mas me senti pior depois de algumas outras derrotas. Me senti pior depois de Augusta em 2011, e me senti pior depois de St Andrews [the 2022 Open Championship]. Foi uma das perdas mais difíceis, mas não a mais difícil.”

McIlroy tentará se recuperar no Scottish Open desta semana. No torneio do ano passado, McIlroy fez birdies nos dois buracos finais, acertando sua aproximação de 205 jardas a 11 pés no No. 18. Sua tacada de birdie lhe deu um total de 72 buracos de 15 abaixo, 1 a mais que o escocês Robert MacIntyre.

“Quando eu olhar para trás naquele dia, assim como olho para trás em alguns dos meus momentos mais difíceis na minha carreira, eu vou aprender muito com isso, e espero que eu faça bom uso disso”, disse McIlroy. “É algo que tem sido um tema ao longo da minha carreira. Eu fui capaz de pegar aqueles momentos difíceis e transformá-los em grandes coisas não muito tempo depois disso.”