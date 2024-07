Teto do Estádio NRG danificado pelo furacão Beryl

Vários painéis estavam faltando no teto retrátil do Estádio NRG, casa do Houston Texans, da NFL, após o furacão Beryl, que deixou milhões de pessoas no Texas sem energia e causou várias mortes no Texas e na Louisiana.

Um vídeo publicado pela Associated Press mostrou pelo menos três painéis faltando no telhado do estádio.

“Como muitos de nossos vizinhos na região da Costa do Golfo, o NRG Park sofreu danos causados ​​pelo furacão Beryl, incluindo o telhado do NRG Stadium”, disse o CEO e diretor executivo do NRG Park, Ryan Walsh, em um comunicado na terça-feira. “HCSCC [Harris County Sports & Convention Corporation] As autoridades estão colaborando com autoridades estaduais, municipais e do condado para auxiliar nos esforços de recuperação em toda a região. Este empreendimento coletivo exige que todos nós trabalhemos juntos com um forte comprometimento com nossa comunidade. Enquanto auxiliamos nesses esforços, também estamos avaliando a extensão dos danos às instalações do NRG Park. Estamos ansiosos para ver nossos vizinhos no NRG Park em breve, quando retornarmos às operações normais.”

Beryl atingiu o Texas na segunda-feira como um furacão de categoria 1.

O Estádio NRG também sofreu danos no telhado em 2008 devido ao furacão Ike, uma tempestade de categoria 2, que resultou na perda de cinco seções e no adiamento de um jogo em casa dos Texans em setembro contra o Baltimore Ravens naquela temporada.

Os Texans não estão programados para jogar seu primeiro jogo em casa até 17 de agosto, quando receberão o New York Giants em uma disputa de pré-temporada. A estreia em casa na temporada regular está programada para 15 de setembro contra o Chicago Bears.

Minute Maid Park, a casa do Houston Astros, não sofreu danos sérios com a tempestade. O Astros receberá o Miami Marlins conforme programado na terça-feira à noite.