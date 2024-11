7 gráficos e mapas mostram onde Kamala Harris teve desempenho inferior e perdeu a eleição

Uma versão desta história apareceu no boletim informativo What Matters da CNN. Para recebê-lo em sua caixa de entrada, inscreva-se gratuitamente aqui.





A participação nas eleições presidenciais ainda não é definitiva, mas está claro que menos pessoas votaram em 2024 em comparação com 2020.

Comparando as duas eleições, Donald Trump somou cerca de 2,8 milhões de votos ao seu total na vitória de 2024. A vice-presidente Kamala Harris, por outro lado, teve um desempenho inferior em cerca de 6,8 milhões de votos em comparação com Joe Biden em 2020, de acordo com os resultados eleitorais da CNN em 25 de novembro.

Aqui estão sete gráficos e mapas que explicam como o voto popular nos EUA, a participação em estados individuais e, em última análise, a participação nos sete principais estados de batalha – onde os votos eleitorais estavam em disputa – contam a história da derrota de Harris.

Este ano acabará por ser uma das duas únicas eleições no século XXI em que o candidato presidencial republicano obteve mais votos do que o candidato democrata. É também uma das duas únicas vezes no século XXI em que o número de votos expressos caiu em comparação com as eleições presidenciais anteriores. A outra ocorreu em 2012, quando foram emitidos cerca de 2,2 milhões de votos a menos do que em 2008.

Outra forma de ver a estreita vantagem de Trump no voto popular é que ele obteve o voto de cerca de um terço da população em idade de votar. Uma parcela um pouco menor apoiou Harris. Outro terço não votou.

Embora a parcela de votos dos democratas tenha subido e descido nas últimas eleições, Trump ganhou mais votos em cada uma das eleições em que foi candidato. Visto em números brutos, obteve cerca de 63 milhões de votos em 2016, 74 milhões em 2020 e quase 77 milhões em 2024.

A diferença para os democratas foi que a participação aumentou em 2020, as eleições pandémicas.

Harris obteve menos votos do que Biden em 45 dos 50 estados e em Washington, DC. Embora os votos ainda estejam a ser adicionados aos totais em alguns estados, as mudanças neste momento seriam marginais.

A maior parte da queda de Harris ocorreu em estados populosos como Califórnia, Nova York e Flórida, onde uma queda no apoio a Harris não afetou a contagem de votos do Colégio Eleitoral. Trump também aumentou a sua contagem global nesses centros populacionais, aumentando a sua contagem em centenas de milhares de votos no Texas, Florida e Nova Iorque e, em menor medida, em redutos democratas tradicionais como Nova Jersey e Massachusetts.

Olhando para os estados disputados onde as eleições foram muito mais disputadas, Harris e Trump ganharam votos em comparação com 2020 em Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte e Nevada. A população também cresceu em todos esses estados nos últimos quatro anos.

A população do Arizona também cresceu, embora o número total de votos expressos no estado tenha se mantido aproximadamente igual. Harris obteve menos votos em comparação com Biden em 2020, e Trump obteve a sua maior margem de vitória nos sete campos de batalha.

Pensilvânia e Michigan são estados decisivos onde a população não cresceu nos últimos quatro anos e onde Harris obteve menos votos em 2024 do que Biden obteve em 2020.

Os democratas que lamentaram os resultados apontaram que a eleição foi decidida por cerca de 230.000 votos na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, estados decisivos vencidos por Trump por pouco. Mas Harris perdeu votos em comparação com Biden em todo o país.

As perdas de Harris em comparação com Biden foram maiores no sul da Califórnia, no sul da Flórida e no Nordeste. Os poucos lugares onde Harris obteve mais votos do que Biden foram em grande parte concentrou-se nesses sete estados decisivos, em particular a Geórgia e a Carolina do Norte, mas não foi suficiente para superar os ganhos de Trump. O único estado onde Harris obteve votos sobre o desempenho de Biden em 2020, que também não foi um estado decisivo, foi Utah.

Trump obteve ganhos nos sete estados decisivos em particular, mas eles não se limitaram a locais com maior participação. Trump também viu aumentos no apoio em vários condados onde, em geral, houve menos votos.

Em Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, mesmo em muitos condados onde mais pessoas votaram em 2024, Harris obteve menos votos do que Biden em 2020, embora houvesse bolsões nos estados indecisos onde Harris obteve mais votos do que Biden.

Talvez não devesse ser surpreendente que nos estados onde a campanha foi mais acirrada, mais pessoas votaram em 2024, enquanto nos estados onde um lado ou outro parecia mais propenso a vencer, a participação geralmente derrubado.