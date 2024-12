IShowSpeed ​​gastou uma fortuna em sua configuração inspirada em Cristiano Ronaldo e One Piece

IShowSpeed tornou-se uma das celebridades mais populares em todo o mundo. Apesar de já ser conhecido há algum tempo, o streamer americano finalmente explodiu em 2024 graças a alguns dos melhores conteúdos que podem ser vistos hoje nas redes sociais e a um carisma único que o leva a ousar fazer coisas inimagináveis ​​​​para outros criadores de conteúdo.

Porém, se há algo que Speed ​​se tem destacado é pelo seu grande amor e paixão por Cristiano Ronaldo. O streamer já admitiu na ocasião que foi o futebolista português quem o inspirou a começar a criar conteúdos ao ver aquele famoso golo de bicicleta que marcou nas meias-finais da UEFA Champions League frente à Juventus. Um dos grandes objetivos deste século e da história em geral que provocou o ‘nascimento’ de alguém que agora se propõe a revolucionar o mundo da internet.

O fanatismo do IShowSpeed ​​​​chegou a tal extremo que há alguns meses ele até decidiu comprar seu primeiro carro. Estamos falando de um Lamborghini Huracan, um carro esportivo de luxo que nem todos podem dirigir. O preço a que se encontra este modelo varia consoante o ano de fabricação, mas não seria inferior a 200.000 euros, um valor que não é nada baixo. Bom, o mais marcante foi que ele tomou a decisão de decorar o veículo totalmente com as cores de Portugal e com o Cristiano fazendo a sua famosa comemoração do ‘siuu’

Cristiano Ronaldo estrela na configuração de US$ 150 mil de Speed

Vendo o nível de amor e devoção que IShowSpeed ​​parecia ter, parecia que não poderia fazer muito mais para mostrar ao mundo a sua paixão por Cristiano Ronaldo. Porém, erramos, pois nas últimas horas o streamer mostrou seu novo setup, ou seja, a sala que será utilizada para criar seu conteúdo, faz os seus espectáculos ao vivo e quaisquer outras loucuras que lhe possam ocorrer ao longo do tempo e, mais uma vez, o futebolista português é o principal protagonista em todos os sentidos.

Para começar, você pode ver como na porta que dá para a sala já existe um grande pôster do atacante. A coisa não para por aí, pois por toda a sala há decoração e camisas do Cristiano Ronaldo que ele vem comprando ao longo dos anos. Porém, o que mais chama a atenção é provavelmente o que está numa das paredes, um grande mural de uma camisa de Portugal com o número 7 de Cristiano e no qual há uma grande placa que diz Velocidade.

Além de todos esses detalhes e acenos para seu ídolo, pode-se dizer que a configuração do Speed ​​possui tecnologia de ponta e uma decoração totalmente personalizada ao seu gosto. Muitos estarão se perguntando a que preço algo assim pode atingir. Bem, isso também foi revelado e o número é realmente enorme, já que estamos falando de um total de cerca de US$ 150.000. Uma quantia certamente inacessível para muitosmas isso tem servido para o criador do conteúdo colocar tudo como sonhou.