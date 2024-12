Patricio Pitbull pede liberação do Bellator por inatividade: ‘Eles sabem que estão errados’

Um dos rostos do Bellator poderá deixar a promoção em breve.

Patricio Pitbull detém muitos recordes na história do Bellator – incluindo mais lutas, mais vitórias e mais cinturões conquistados e defendidos – mas está insatisfeito com o que a empresa se tornou desde a fusão com a Professional Fighters League. Sentado à margem desde março, depois de ter prometido uma grande luta na véspera de Ano Novo, Pitbull está farto.

“Os caras do PFL parecem um pouco perdidos aí”, disse Pitbull em entrevista ao MMA Fighting. “Parece que o Bellator é um pouco grande para eles e eles não sabem como agir corretamente.”

Pitbull disse que foi prometido uma revanche contra o campeão dos leves do RIZIN, Chihiro Suzuki, no Japão, no dia 31 de dezembro, logo após sua vitória por nocaute sobre Jeremy Kennedy, mas o contrato nunca foi enviado. Seis semanas antes da data do show e já em acampamento no Brasil, Pitbull foi informado que Aaron Pico seria seu novo adversário. No entanto, o plano mais uma vez não foi concretizado.

Outros atletas do Bellator, incluindo seu companheiro Leandro Higo, também reclamaram da falta de lutas. Higo estava escalado para enfrentar Patchy Mix pelo título peso galo em dezembro, mas o show acabou sendo adiado. A nova data, prevista para janeiro, não incluirá Mix x Higo.

“Ficamos apenas com promessas”, disse Pitbull. “Perdemos o ritmo, perdemos parte da carreira à espera de algo que nunca aconteceu. É ruim para mim como campeão. Preciso me manter ativo. Sabemos que também não estou ficando mais jovem. Então conversei com meus empresários e como meu contrato não é tão longo, está perto do fim, vamos pedir para sair. Eu preciso trabalhar.

Pitbull se recusou a especificar quantas lutas ou quanto tempo resta em seu contrato atual com a empresa. O peso pena brasileiro, que já conquistou dois títulos simultâneos no Bellator, disse ‘Me sinto muito confortável financeiramente, minha família está bem’, então agora ele está em busca de acordos que possam afetar seu legado. Parte do Bellator desde seu 15º card em 2010, Pitbull disse que seu objetivo número 1 seria entrar no octógono.

“Tenho que lutar no UFC”, disse Pitbull. “Eu tenho que enfrentar esses caras. Eu me vejo fazendo um bom trabalho lá. Não vejo nada de muito especial aí. Posso lutar com qualquer um lá, até mesmo com o campeão. [Ilia Topuria] tem alguns buracos dos quais podemos aproveitar. Tenho certeza que eles pensam o mesmo de mim, mas tenho que confiar em mim mesmo. Esta é a hora.”

O MMA Fighting procurou comentários do PFL/Bellator, mas não obteve resposta. Pitbull disse que não espera que a empresa seja contra a liberação de um campeão infeliz.

“Sabemos que, embora seja o campeão, estou nos últimos capítulos do meu contrato”, disse Pitbull. “Não faz sentido me manter trancado. Para [lock] alguém que não está satisfeito e pode falar e ser ouvido em todo o mundo, acho que ficaria mal, até. Eles sabem que estão errados e espero que possamos chegar a um acordo e que eles me libertem. Preciso lutar e continuar meu legado.”

O veterano do MMA Gegard Mousasi reclamou da falta de lutas e acabou se separando da organização. O ex-campeão dos médios do Bellator posteriormente entrou com uma ação pedindo mais de US$ 15 milhões em indenização. Douglas Lima também expressou seu descontentamento online, mas acabou assinando um novo acordo.

“Basicamente, Douglas Lima e meu irmão [Patricky Pitbull]os caras de alto calibre da organização, ou eles assinaram novamente com a bolsa cortada pela metade ou seriam cortados”, disse Pitbull. “Isso foi basicamente forçado, sabe? [PFL co-owner] Donn Davis disse no início da fusão que isso não aconteceria, mas aconteceu. Sabemos que a organização valoriza mais lutadores semi-aposentados e celebridades da internet do que lutadores reais que dão show.”

Se o acordo chegar, e Pitbull puder deixar o PFL-Bellator e ingressar no UFC, ele adoraria estrear direto na luta pelo título com Topuria, assim como o campeão do RIZIN Kai Asakura enfrentando o rei peso mosca do UFC Alexandre Pantoja no evento UFC 310 de sábado. em Las Vegas.

Se não for esse o caso, ele aceita qualquer desafio no topo da categoria peso pena, nomeando Movsar Evloev, Diego Lopes, Yair Rodriguez, Alexander Volkanovski e Brian Ortega como adversários ideais – ou até mesmo um nome no peso leve.

“Minha categoria é 145, mas tenho um histórico no peso leve”, disse Pitbull. “Eu lutei [Michael] Chandler. Ele é uma figura popular no UFC, principalmente hoje em dia com lutas emocionantes. Eu não recusaria uma briga com ele logo de cara.”

“Posso entrar lá e colocar lenha na fogueira”, acrescentou, referindo-se ao peso pena. “Jogue-me contra qualquer um desses. Liberte-me contra os leões de lá.”