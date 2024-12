A transmissão ao vivo do Media Day do UFC Tampa apresenta oito dos 26 lutadores competindo no evento de sábado do UFC, incluindo os pesos meio-médios Colby Covington e Joaquin Buckley, e os co-headliners peso-pena Cub Swanson e Billy Quarantillo.

Assista à transmissão ao vivo do MMA Fighting acima.

O media day do UFC Tampa está previsto para começar às 11h30 horário do leste dos EUA.

A programação do Media Day do UFC Tampa está abaixo:

11h30 horário do leste: Bruno “Bulldog” Silva

11h45: Dustin Jacoby

12h15: Billy Quarantillo

12h30: Joaquin Buckley

13h15: Filhote Swanson

13h30: Colby Covington

13h45: Vitor Petrino

14h: Manel Kape