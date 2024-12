Trump e CEO do SoftBank devem anunciar que a empresa investirá US$ 100 bilhões em projetos nos EUA

CNN

O presidente eleito Donald Trump e o CEO do Grupo SoftBank, Masayoshi Son, devem anunciar na manhã de segunda-feira em Mar-a-Lago que a empresa deverá investir US$ 100 bilhões em projetos nos EUA nos próximos quatro anos com a meta de criar 100.000 novos empregos, de acordo com para duas pessoas familiarizadas com o anúncio.

Este investimento, relatado pela primeira vez pela CNBC, é semelhante ao de Dezembro de 2016, quando Son prometeu um investimento de 50 mil milhões de dólares e 50.000 empregos. Através do braço de capital de risco da empresa, o Vision Fund, o SoftBank acabou investindo cerca de 75 mil milhões de dólares, mas o número de empregos é mais difícil de contabilizar.

O compromisso deste ano centrar-se-á especificamente na inteligência artificial e na infra-estrutura de IA, incluindo energia, centros de dados, chips, disse uma fonte familiarizada com o investimento.

Esta história está quebrando e será atualizada.