Departamento de Estado notifica Congresso sobre venda planejada de armas de US$ 8 bilhões a Israel

CNN

–



O Departamento de Estado notificou informalmente o Congresso de que pretende vender 8 mil milhões de dólares em armas a Israel, disse à CNN um responsável dos EUA e outra fonte familiarizada com o assunto.

O Departamento de Estado enviou ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara e ao Comitê de Relações Exteriores do Senado a notificação informal da venda na sexta-feira, primeiro dia do novo Congresso e poucas semanas antes de o governo Biden deixar o cargo. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou no ano passado a administração Biden de reter armas a Israel – uma afirmação que um enviado de Biden chamou de “improdutiva” e “mais importante, completamente falsa”.

Israel continua a enfrentar acusações de grupos de direitos humanos de violações do direito internacional, incluindo no uso de armas dos EUA, na sua guerra com o Hamas em Gaza, onde dezenas de milhares de pessoas foram mortas. Em Maio, o Departamento de Estado disse que era “razoável avaliar” que as armas dos EUA tinham sido utilizadas pelas forças israelitas em Gaza de formas “inconsistentes” com o direito humanitário internacional, mas não chegou a dizer oficialmente que Israel tinha violado a lei.

A venda proposta, relatada pela primeira vez pela Axios, inclui mísseis ar-ar AIM-120C-8 AMRAAM para serem usados ​​contra ameaças aéreas, incluindo drones, disse a autoridade dos EUA. Também inclui projéteis de artilharia; Mísseis Hellfire AGM-114; Bombas de Pequeno Diâmetro (SDBs); Kits de cauda JDAM; Ogivas de 500 libras; e fusíveis de bomba FMU-152A/B, disseram as fontes.

O responsável dos EUA disse que a venda proposta se destina a “apoiar a segurança a longo prazo de Israel, reabastecendo stocks de munições críticas e capacidades de defesa aérea”.

“O presidente deixou claro que Israel tem o direito de defender os seus cidadãos, de acordo com o direito internacional e o direito humanitário internacional, e de dissuadir a agressão do Irão e das suas organizações proxy”, disseram à CNN. “Continuaremos a fornecer as capacidades necessárias para a defesa de Israel.”

O funcionário também observou que parte da produção e entrega das caixas de munições pode ser realizada através do estoque atual dos EUA, mas “a maioria levará mais de um ano a vários anos para ser entregue”.

O processo de notificação informal é uma prática comum em que as comissões relevantes do Congresso – neste caso, as Relações Exteriores da Câmara e as Relações Exteriores do Senado – recebem um aviso sobre as vendas planeadas, permitindo que a liderança da comissão levante preocupações, dê a sua opinião ou coloque reservas.