DeSantis escolhe AG Ashley Moody estadual para assento no Senado que será desocupado por Rubio

CNN

O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, nomeou na quinta-feira o procurador-geral do estado, Ashley Moody, para o Senado dos EUA, escolhendo um aliado fiel para ocupar a vaga que será deixada por Marco Rubio, a escolha do presidente eleito Donald Trump para secretário de Estado.

Moody, um ex-procurador e juiz que já processou Trump por fraude, ingressará no Senado depois que Rubio renunciar à Câmara e cumprir os dois anos restantes de seu mandato. Espera-se que ela concorra à vaga novamente em 2026 e, aos 49 anos, estaria bem posicionada para se tornar um ator-chave no futuro da Flórida – e do país – nos próximos anos.

Rubio ainda não anunciou sua renúncia ao Senado. Os moradores da Flórida elegeram o republicano pela primeira vez para a Câmara em uma disputa a três em 2010 e votaram duas vezes para mandá-lo de volta a Washington.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.