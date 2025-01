Homem é preso em flagrante no trabalho suspeito de agredir a esposa antes de sair de casa

Um homem foi preso em flagrante no ambiente de trabalho suspeito de agredir a esposa antes de sair de casa. A situação foi registrada na tarde dessa sexta-feira (17), no Centro do município de Taquarana, Agreste de Alagoas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher estava com lesões no rosto, braço, ombro, perna e costas. O marido teria batido nela e saído para trabalhar. Ao ser localizado, ele contou que o casal está em processo de separação e que discutiu com ela por causa do registro da criança.

A vítima foi levada ao hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico. Depois, as partes foram conduzidas para a Central de Polícia Civil em Arapiraca, onde o suspeito ficou preso.