O mistério de Beyoncé e o Rolls-Royce de 23 milhões de euros

Torsten Müller-OurivesCEO da Rolls-Royce, disse em 2021 que “o Boat Tail não é apenas o método de chegar a um destino, mas o próprio destino.” Ele estava falando sobre o carro novo mais caro que qualquer marca já colocou à venda: nada menos que 23 milhões de euros.

O Boat Tail é um carro do qual apenas três exemplos foram produzidos, cada um com uma configuração diferente para agradar seus compradores, que como você pode imaginar estão três dos melhores clientes que a Rolls-Royce tem no mundo. A origem deste carro foi o Rabicho, um modelo único cujo design foi baseado na arquitetura. Este foi um ponto de viragem e muitos outros milionários começaram a ligar para a Rolls-Royce pedindo carros únicos.

Inspiração náutica para três clientes

Então a marca britânica estudou a opção que lhe era oferecida, decidiu inspirar-se no mundo da náutico e chegou a um acordo com três clientes Quem não me importei com o preço final do carro era. Eles simplesmente o manteriam.

Embora os nomes dos compradores desses carros nunca tenham sido divulgados, na época houve rumores (nunca confirmados) de que Beyoncé e seu marido, Jay Z, foram os proprietários do primeiro. De acordo com a mídia britânica O telégrafo, Assinatura de Jay Z apareceria ao lado do Spirit of Ecstasy (a estatueta que o carro carrega na frente), enquanto Beyoncé podia ser visto em tamanho pequeno próximo ao emblema traseiro. Além disso, o nome de ambos apareceria no motore a cor azul seria inspirada nos tons dominantes do Côte d’Azurno sudeste da França, onde o casal foi visto em diversas ocasiões.

Visto pela primeira vez na estrada

Mas isso não pôde ser confirmado porque ninguém da marca confirmou e não houve imagens em que Beyoncé ou Jay Z são vistos dirigindo… Até agora. Na verdade, o carro foi gravado com um telemóvel e especula-se que seja o cantor popular quem está ao volante do carro.

O carro aparentemente foi visto em Dubai, onde tem a matrícula. Então, se for da Beyoncé, uma das razões pelas quais ela nunca foi vista ao volante é porque ela não o teria em alguns de seus carros. residências mais habituaisque são os de Bel-Air, Nova York e Malibu. Jay Z e Beyoncé têm casa em Dubai? Nós não sabemos.

Em qualquer caso, o casal poderia muito bem ter encomendado este carro, pois em outras ocasiões foram vistos com Rolls Royce modelos e sua fortuna estimada em cerca de 1,8 biliões de euros teria permitido que eles se entregassem a esse enorme capricho.