Razões de Efraín Juárez para deixar o Atlético Nacional

O técnico mexicano chegou no final de agosto de 2024 e conquistou dois títulos locais: o campeonato e a Copa da Colômbia.

ESPN conseguiu confirmar que Efrain Juarez apresentou sua demissão à direção técnica da Atlético Nacional de carácter “irrevogável”, referiu a fonte consultada.

O estrategista mexicano notificou a diretoria do clube sobre a notícia na manhã de terça-feira. Fontes próximas ao treinador compartilharam que o principal motivo da decisão de deixar o cargo se deve ao fato de a diretoria não ter consultado Juárez as movimentações que fariam no elenco quando o clube se sagrasse campeão da Liga e da Copa, situação que causou incômodo ao treinador.

O técnico Efraín Juárez conquistou dois títulos pelo Atlético Nacional. EFE

Relatórios de Colômbia Eles apontam quais jogadores e gestão pretendem convencer Juárez permanecer no cargo, no momento estão realizando reuniões para definir o futuro da bancada Atlético Nacional.

“Olá a todos. É verdade que o professor pediu demissão Efraim. Novidades em desenvolvimento. Quando estivermos prontos para conversar, nós o faremos. Muito obrigado”, anunciou o clube através do seu canal de comunicação WhatsApp.

Efraín ficaria chateado com Fermani

Fonte do Atlético Nacional revelou que Efrain Juarez está chateado porque Gustavo Fermanidiretor-geral do clube, não lhe perguntou se concordava com determinadas contratações do clube.

Fermani impôs sua decisão acima da do técnico mexicano; Ele até disse que sempre decide quais jogadores o time contrata. Nacional e desta vez não seria diferente, quando Efrain Juarez Só pedi comunicação e respeito.

A mesma fonte disse que dentro do clube querem fazer as pessoas pensarem que Efraim Ele tem uma proposta para dirigir outro clube, o que é falso.

Efraín planeja deixar a Colômbia no final desta semana rumo a Barcelonaonde tem sua casa e sua família o espera; Mas primeiro ele pretende conversar com a mídia para dissipar as dúvidas.

Com informações de Graciela Reséndiz