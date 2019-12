Clínica Vitta abre as portas trazendo mais saúde para a população de Piaçabuçu

Sob o comando da fisioterapeuta Adely Rocha, a Clínica Vitta abriu as portas no último sábado, 21, na Rua Padre Curador, Centro de Piaçabuçu. O espaço chega ofertando mais saúde à população com consultas especializadas, cardiologista, ginecologista, clínico médico e cirurgião, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta e muito mais.

A Clínica Vitta funcionará das 8 às 12 horas e no período vespertino das 14 às 18 horas. Contando também com exames laboratoriais, a ideia é oferecer a toda comunidade tanto da zona urbana quanto rural, mais comodidade com muito mais saúde e perto da população que muitas vezes necessitavam se deslocar a outros centros hospitalares para atendimento médico ou realizar programas de reabilitação que a partir de agora passam a ser ofertados pela clínica Vitta.

A solenidade de inauguração contou com a presença de populares, da Vereadora Loura Amaral e do ex-prefeito Dalmo Jr, animação da Podderosa e bênção do Padre Wanderley, administrador da Paróquia de São Francisco de Borja. Contato para mais informações podem ser obtidas pelo 82 99155-6211.