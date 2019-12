Monitores e monitoras que trabalham no transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed) em Penedo estão mais qualificados para o serviço. O avanço é resultado do curso de formação continuada ofertado em 2019 para o pessoal que lida diretamente com crianças e adolescentes durante o ano letivo.

Com carga horária total de 40 horas, a qualificação promovida pela Semed Penedo abordou temas como relações humanas, cidadania, primeiros socorros, Código de Trânsito Brasileiro, Estatuto da Criança e do Adolescente, gestão de conflitos, ambiente de trabalho, dentre outros assuntos.

“A proposta da capacitação é refletir e orientar os monitores sobre seu papel, enfatizando o quanto este trabalho faz a diferença dentro da comunidade escolar, bem como da responsabilidade de sua atuação na educação dos alunos”, explicou a Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves, parabenizou a dedicação e comprometimento de cada participante do curso e o apoio do governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes.

Além da qualificação do quadro de pessoal, a gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura investe na ampliação da frota dos amarelinhos e na estrutura física da rede de ensino. Escolas situadas na cidade e na zona rural foram reformadas, ampliadas e modernizadas, oferecendo melhores condições de trabalho para professores e servidores.

Tudo isso tem reflexo na melhora da qualidade do ensino, comprovada pelo aumento dos índices do IDEB alcançado no governo atual que também prioriza ações positivas para o processo de ensino-aprendizagem, entre eles o programa Escola 10.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP