Kayro Castro e Marli do Retiro se filiam ao PDT visando eleições 2020

O ex-governador e deputado federal, Ronaldo Lessa, presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista em Alagoas (PDT), abonou a ficha de filiação do pré-candidato a prefeito de Piaçabuçu, Kayro Castro e da pré-candidata a vereadora, Marli do Retiro, para disputarem os cargos eletivos na cidade ribeirinha no próximo pleito eleitoral de outubro.

Na tarde desta quarta-feira, 29, ambos estiveram na sede do partido na capital alagoana, onde conversaram sobre a conjuntura política do município, recebendo o apoio do presidente Ronaldo Lessa e também do deputado estadual Inácio Loiola que também declarou apoio à pré-candidatura dos dois em Piaçabuçu.

Para quem ainda tinha dúvidas sobre a pré-candidatura de Kayro Castro porque ainda estava filiado ao Progressistas do deputado federal Severino Pessoa, agora fica a certeza de que Kayro tem partido para disputar a eleição em Piaçabuçu, tendo sua pré-candidatura a bênção de Lessa, Inácio Loiola, Bruno Toledo, entre outras forças políticas que em breve serão reveladas.