Pabllo Vittar vai marcar presença no Galo da Madrugada

Será que ela vai descer de paraquedas do meio da Avenida Guararapes?

Os fãs da cantora Pabllo Vittar já estão em polvorosa com a vinda dela para o carnaval do Recife. Por telefone, a assessoria de imprensa da artista confirmou ao Blog de João Alberto, do Diário de Pernambuco que a drag queen vai marcar presença no maior bloco de carnaval do mundo, no dia 22 de fevereiro.

No entanto, a produção do Galo ainda não bateu o martelo sobre a participação.

Fonte: Diário de Pernambuco