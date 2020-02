Bloco PiaFla arrasta multidão pelas ruas de Piaçabuçu

Com o apoio incondicional do vereador Kayro Castro, o Bloco PiaFla desfilou no último sábado, 22, pelas ruas da cidade arrastando um grande número de foliões, que pela estimativa da PM foi o maior número de pessoas que participaram do bloco desde sua primeira edição há 8 anos trás, tendo nesta edição de 2020, praticamente triplicado o número de foliões.

Os organizadores agradeceram ao apoio do vereador Kayro Castro e também ao deputado estadual, Bruno Toledo, que marcou presença durante o arrastão. O bloco contou com animação do paredão dandara e show da cantora Tarcy Monteiro que garantiu a folia dos participantes no calçadão de Piaçabuçu.

Ainda durante o percurso os foliões do bloco tiveram a sua disposição 12 mil latinhas de cerveja para que a festa ficasse completa, sendo, nesse ano, a distribuição das latinhas de cerveja para tanto os foliões que estavam com a camisa quanto para os que não estavam. O vereador Kayro Castro elogiou a organização do bloco se colocando à disposição para edições futuras do PiaFla que tem se tornado o maior e melhor bloco de Piaçabuçu.

Assessoria