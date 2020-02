O enlace matrimonial durou 27 anos

Segundo a informação de que foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, em O Globo, o casamento do Governador de São Paulo João Doria, com Bia Doria, chegou ao fim. João e Bia têm três filhos: Johnny, Felipe e Carolina. O casal vivia em uma bela casa no bairro do Jardim Europa, em São Paulo.

Procurado pela assessoria, a mesma informou a seguinte nota:

“Assuntos pessoais serão tratados na intimidade. Peço que respeitem a privacidade da minha família”.

Da Redação com informações de O Globo