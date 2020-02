Medida acontece para viabilizar implantação do sistema de agendamento em ambas as unidades

A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), por meio da Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC), informa que mais duas Centrais Já! do interior alagoano terão o expediente modificado em breve. A medida ocorre em função da implementação do sistema de agendamento das unidades, que deve facilitar a prestação dos serviços disponibilizados pelo Já!.

De acordo com a SAC, excepcionalmente nesta terça-feira (18), a Central localizada no município de Porto Calvo só prestará atendimento ao público até as 14h. Já no dia 20 de fevereiro, será a vez da unidade de Penedo encerrar o expediente também mais cedo, às 14h, para que o procedimento de instalação da nova ferramenta possa acontecer.

A SAC reforça que as demais Centrais seguem com funcionamento normal nas datas. Nas unidades que ficam localizadas na capital alagoana, o horário de atendimento vai das 8h às 17h. Nas Centrais do interior do estado, o expediente também se inicia às 8h e, das 14h às 17h, as unidades prestam apenas os serviços relativos ao Instituto de Identificação.

Texto de Flávia Matos // Imagem: Minne Santos