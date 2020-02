O paciente é um homem de 61 anos que esteve na Itália e que passou pelo hospital Albert Einstein em São Paulo

Brasília – Uma contraprova realizada pelo governo brasileiro confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil e na América Latina, disse uma fonte à agência de notícias Reuters nesta quarta-feira, depois de o hospital Albert Einstein ter informado a possível infecção, em São Paulo, de um homem de 61 anos que esteve na Itália.

O Ministério da Saúde se recusou a comentar sobre o resultado do teste antes de uma coletiva de imprensa prevista para esta quarta. A fonte familiarizada com o assunto falou sob condição de anonimato porque o governo ainda não anunciou o resultado do teste.

O ministério informou em um comunicado na noite de terça-feira que estava monitorando o caso de um morador de São Paulo que havia viajado para a região da Lombardia, no norte da Itália, de 9 a 21 de fevereiro, e que apresentava sintomas compatíveis com a doença.

O Hospital Albert Einstein informou em um comunicado que o homem teve resultado positivo para um exame de PCR na segunda-feira e notificou a Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.

Acredita-se que a origem do novo coronavírus tenha sido em um mercado da cidade chinesa de Wuhan no fim do ano passado. A doença já infectou cerca de 80 mil pessoas e matou mais de 2.700, a maioria na China.

Fonte: https://exame.abril.com.br/