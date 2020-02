Quem pretende atuar em uma ou mais áreas relacionadas com o turismo, ou já tem um negócio no setor mais promissor para Penedo e região não pode deixar de comparecer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) nesta quarta-feira, 12 de fevereiro.

A partir das 10 horas, representantes da Agência Desenvolve estarão na Sedetur Penedo – situada no Centro Histórico, rua Sete de Setembro, próxima do Hotel São Francisco – para explicar sobre a disponibilidade de financiamento no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

“A gente fez uma solicitação para a Desenvolve vir aqui novamente porque a agência conseguiu entrar numa linha de crédito do governo federal direcionada para equipamentos turísticos e será uma boa oportunidade para quem quer empreender nessa área”, explica o Secretário Pedro Soares em entrevista para a rádio Penedo FM.

O gestor da Sedetur Penedo frisou ainda que a parceria com a Agência Desenvolve poderá ser estendida para que o cadastramento dos interessados ocorra na repartição municipal, sem necessidade de deslocamento até Maceió.

Orientação especializada

Ainda durante a entrevista concedida ao repórter Rafael Medeiros, Pedro Soares destacou a orientação especializada ofertada pelo Sebrae, principalmente na elaboração do plano de negócio, o planejamento de todo o empreendimento idealizado.

“Penedo é uma cidade pronta para o turismo, é uma cidade magnifica, linda. As pessoas que vem aqui ficam encantadas, recebemos muitas pessoas de fora nesse último final de semana e elogiaram muito nossa cidade”, declarou, ressaltando a necessidade de parceria entre pode público, setor privado e população para alavancar o setor que importante para a economia de Alagoas e do Brasil.

“O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário”, disse Pedro Soares sobre a necessidade de persistência e planejamento para quem pretende, de fato, empreender.

Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP