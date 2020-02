Processo seletivo Prefeitura de Pedra Grande RN 2020 abre 100 vagas

Edital tem vagas de níveis médio, técnico e superior e salários de até R$ 20.000,00

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Pedra Grande abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 100 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente comunitário de saúde (2); Auxiliar de biblioteca (1); Fiscal de vigilância em saúde (3); Educador físico (1); Enfermeiro (2); Enfermeiro plantonista (7); Nutricionista (2); Psicólogo (2); Auxiliar em farmácia (1); Técnico em saúde bucal (2); Advogado (1); ASG (20); Vigia (8); Lavadeira (1); Motorista – Categoria B (2); Motorista – Categoria D (8); Recepcionista (6); Agente de endemias (3); Oficineira (1); Fisioterapeuta (1); Maestro (1); Médico ESF (1); Médico plantonista (10); Técnico em enfermagem (6); Assistente financeiro do fundo municipal de saúde (1); Assistente Social (1); Auxiliar administrativo (1); Dentista (2);Farmacêutico (1); Visitador – Programa criança feliz (6); e Técnico em controle interno (1).

Os salários oferecidos chegam até R$ 20.000,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no dia 13 de fevereiro (cargos de nível fundamental) e no dia 02 de março (cargos de níveis técnico e superior).

O processo seletivo contará com apenas análise curricular (caráter classificatório e eliminatório) e entrevista (caráter classificatório).

