Processo seletivo UESB BA 2020 abre vagas para Professor Substituto

EDITAL publicado. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 04 vagas em cargos de Professor Substituto.

As oportunidades são para áreas de História do Teatro I; Teatro Ritual; Teatro Grego e Teatro Romano; História do Teatro II: Idade Média e Renascimento; História do Teatro III: Idade Moderna e Contemporaneidade; Teatro Brasileiro; História do Teatro Latino Americano; Prática de Teatro para Rua (1 vaga); Estágio Supervisionado em Teatro; Estudos do Corpo e da Voz; Improvisação e Jogos; Metodologia do Ensino do Teatro; Montagem Cênica Didática (1 vaga); Área de Zoologia de Invertebrados (1 vaga); Anatomia Humana (1 vaga); e Área de Zoologia de Vertebrados (1 vaga). A remuneração não foi informada.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de fevereiro a 05 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da UESB.

O processo seletivo consistirá com apenas documentação exigida deve ser encaminhada via serviço postal, até 6 de março de 2020, nos seguintes endereços abaixo:

–> Campus de Itapetinga: Assessoria Acadêmica – BR 415, km 03, S/Nº – Itapetinga – BA, CEP: 45700-000;

–> Campus de Jequié: Assessoria Acadêmica – localizado na Rua José Moreira Sobrinho, s/nº, Jequiezinho – Jequié – BA, CEP – 45208-091;

A seleção será via entrevista, aula pública e prova de títulos, no período de 03 de março a 04 de abril de 2020. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso