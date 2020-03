A série Kingdoms Rise da Playtech está mudando o panorama dos caça-níqueis

Se estiver procurando por um novo jogo para jogar no seu cassino online brasileiro, vale a pena tentar a sorte em um dos jogos da série Kingdoms Rise. O mais recente lançamento da Playtech está situado em um mundo de fantasia composto por muitas terras diferentes. Você pode viajar por todo o universo utilizando o inovador mapa do jogo, que permite a você alternar entre jogos sem precisar voltar à página inicial do site. A empresa, principal produtora de jogos online, inicialmente lançou três jogos e, desde então, já lançou mais dois; além disso, mais dois jogos são esperados este ano.

Os cinco jogos atuais da série Kingdoms Rise:

1) Kingdoms Rise Reign of Ice

2) Kingdoms Rise Captain’s Treasure

3) Kingdoms Rise Guardians of the Abyss

4) Kingdoms Rise Forbidden Forest

5) Kingdoms Rise Sands of Fury

Qual a diferença de Kingdoms Rise para os outros caça-níqueis?

Na maioria dos caça-níqueis, as rodadas especiais e os bônus online são acionados por curingas ou símbolos dispersos nos cilindros. Mas em Kingdoms Rise, os jogadores recebem 50 fichas de jogo e 50 fichas de jogo pendentes quando jogam seu primeiro jogo. Depois, os jogadores ganham fichas adicionais à medida que jogam, que podem ser usadas para abrir rodadas e bônus especiais na loja de bônus, e as opções são específicas para cada jogo – que explicaremos mais tarde. Isso dá a você poderes jamais vistos em qualquer jogo online – você decide qual bônus jogar e quando jogar, a escolha é toda sua.

Jackpots

São três jackpots, e todos eles podem ser ganhos em qualquer giro e em qualquer dos jogos. O primeiro, e maior, é o Epic Jackpot – que começa em £ 100.000 e não tem limite máximo. Depois, vem o Power Strike Jackpot – ele deve ser ganho antes de chegar a £ 2.000. Finalmente, há o Daily Striker Jackpot, que sairá diariamente antes da meia-noite.

Qual é o nosso favorito dos cinco jogos? Kingdoms Rise Guardians of the Abyss

Este caça-níqueis de cinco cilindros leva o jogador às profundezas de um mundo místico, onde giros grátis e jackpots progressivos esperam por você. Colecione as moedas enquanto joga e para poder ganhar giros adicionais com o Wild Vortex que inclui um curinga extra – específico deste jogo, como mencionado anteriormente.

Os principais símbolos deste jogo são Jax, Akali e Odeon. Esses protagonistas dão a você os combos mais desejáveis de linhas de premiação. O símbolo disperso é um símbolo secreto de concha e, quando três ou mais desses ícones aparecerem, você será transportado para o jogo bônus Guardians. Antes de entrar, você verá quais dos principais símbolos serão exibidos no jogo bônus, a quantidade de giros grátis e o poder geral da rodada.

Cada personagem oferece algo diferente. Se tirar o Odeon, ele irá parar em diferentes áreas dos cilindros. Curingas adicionais serão fornecidos por Akali, enquanto Jax garante que você ganhará um multiplicador extra. O jackpot progressivo de seis dígitos também pode estar à espreita nas sombras. Ele pode ser acionado em qualquer giro, vencendo ou não.

O retorno ao jogador deste jogo é de 92,10%, você vai surgir das profundezas do abismo como campeão?