Câmara de Penedo irá debater em audiência pública sobre serviços da Equatorial

Nesta sessão de quinta-feira, 05 de março, o vereador João Lucas fez um pedido para o presidente da Câmara de Penedo, ao qual foi atendido, a realização de uma audiência pública sobre os serviços prestados da Equatorial Distribuidora de Energia Elétrica em Alagoas.

De acordo com o parlamentar, muitas reclamações da população penedense vem sido divulgadas, como o aumento perceptível na cobrança da energia elétrica e o péssimo comportamento de alguns funcionários aos consumidores. A intenção desta reunião é que representantes da empresa venham até a Câmara Municipal de Penedo, e junto com a sociedade e outros órgãos, como a Comissão de Direito do Consumidor, criada pela OAB secção Penedo, possam esclarecer e resolver algumas situações colocadas.

Outra autoridade que deverá comparecer nesta reunião, será o Deputado Federal, Marx Beltrão. Ele vem sendo um crítico ferrenho da empresa e expondo até algumas situações relatadas por consumidores.

O pedido de audiência pública foi atendido e já marcada para a quinta-feira, 02 de abril, na Câmara Municipal de Penedo. Qualquer pessoa pode ir e participar ativamente, inclusive fazendo o uso da palavra.

“É importante que todas as pessoas que já se sentiram lesadas pela Equatorial, vá até esta audiência e exponha tudo.” disse João Lucas.

Da Redação do Boa Informação