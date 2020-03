Concurso Prefeitura de Jacareí SP 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$ 7.417,47!

Edital tem 51 vagas de níveis médio, técnico e superior; Inscrições até 31 de março de 2020

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Jacareí abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 51 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico de Enfermagem (4); Técnico de Laboratório (1); Dentista – Odontopediatria (1); Dentista – Especialidade em PCD”s (1); Agente Social (2); Auxiliar em Saúde Bucal (4); Fiscal Sanitário (2); Enfermeiro (4); Engenheiro Civil – Área Sanitária (1); Farmacêutico (1); Dentista – Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial (1); Dentista – Endodontia (1); Dentista – Estomatologia (1); Dentista – Periodontia (1); Dentista – Especialidade em Prótese (1); Médico – Psiquiatria (1); Nutricionista (2); Professor de Educação Física (1); Psicólogo (4); Terapeuta Ocupacional (2); Biomédico (1); Contador (1); Dentista (4); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (2); Médico – Infectologia (1); Assistente Social (4); e Bibliotecário (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.408,63 a R$ 7.417,47, mais R$ 149,85 de vale-alimentação, por jornada de trabalho de 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora PubliConsult. A taxa de inscrição está fixado em R$ 10,49.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa e interpretação de textos, matemática e raciocínio lógico quantitativo, conhecimentos gerais e atualidades, noções de informática, legislação de saúde pública e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 26 de abril de 2020.

