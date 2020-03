A diretoria do Sport Club Penedense confirmou que fez o boletim de ocorrência

Nesta quinta-feira, 12 de março, foi confirmado um furto de fios de eletricidade (fios de cobre) do estádio Dr. Alfredo Leahy em Penedo. Em contato com a diretoria do clube, a mesma confirmou o furto, o qual pode ter ocorrido no período de carnaval.

Ainda segundo informações do Penedense, esses fios estavam localizados em postes que vão da sede do clube ribeirinho até a arquibancada do estádio. O boletim de ocorrência foi confeccionado e a polícia irá investigar o que da fato aconteceu.

Da Redação