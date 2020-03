Dr Epson analisa filiação partidária para concorrer a uma cadeira no legislativo penedense

O médico obstetra e ginecologista, José Epson, avalia a partir de hoje, data em que iniciou a janela partidária, oportunizando aos vereadores a troca de partido sem a perda do mandato, em qual legenda vai se filiar para então concorrer a uma cadeira no legislativo penedense no próximo pleito eleitoral de outubro.

Dr Epson disputou as eleições municipais de 2012, ficando naquela oportunidade como suplente de vereador. Agora o pré-candidato analisa qual o posicionamento de alguns vereadores em relação a troca de legenda, para decidir onde vai se filiar para entrar na maratona eleitoral.

Profissional que possui grande carisma, Dr Epson deve marchar junto ao pré-candidato a prefeito, Ronaldo Lopes, somando o time de penedenses que visam o crescimento e desenvolvimento da cidade a partir de políticas públicas que contemplem a população de forma ampla e igualitária. Dr Epson é nome de credibilidade e reconhecimento junto ao eleitorado penedense.