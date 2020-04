“Fico no SAAE até esta segunda-feira”, diz Dr. Tico

Em entrevista à rádio Francês FM nesta terça (31), no programa apresentado por Kleber Braga, o Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo – SAAE, Francisco Sousa Guerra, mais conhecido como Dr. Tico, afirmou que a partir de segunda-feira se afastará do cargo em que exerce na autarquia municipal.

De acordo com ele, o afastamento se dá pela proximidade do período eleitoral, o qual nenhum candidato pode exercer cargo público, com ressalva aos efetivos.

Tico afirmou que já se filiou ao PR, e conversou com o prefeito Marcius Beltrão e o comunicou da decisão. Ele disse que apresentou mais uma vez a sua vontade de se candidatar a prefeito de Penedo e entendendo que o prefeito já possui um pré-candidato, achou por bem se afastar e tomar seu rumo político.

O SAAE Penedo está sob o comando de Dr. Tico desde 2017. Vários avanços consideráveis foram feitos no SAAE durante o seu período, como: renovação e manutenção dos veículos da instituição; promoção de atividades e cursos para qualificações dos funcionários do SAAE; produção asfáltica para reparos nas rodovias onde houve manutenções nas tubulações, entre outras coisas.

QUEM ASSUME?

Ainda não foi divulgado oficialmente quem assumirá o cargo deixado por Dr. Tico, mas há informações extraoficiais que Francisco Beltrão ocupará será o Diretor do SAAE Penedo.

Da Redação